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NBA／今日戰績表 柯瑞攻32分攪局率勇士大破西區龍頭爵士

聯合新聞網 / 整理
柯瑞攻下32分率勇士大破西區龍頭爵士。 美聯社
柯瑞攻下32分率勇士大破西區龍頭爵士。 美聯社

NBA今日戰績表

灰熊 122：128 雷霆

爵士 119：131 勇士

馬刺 99：134 76人

熱火 102：97 魔術

騎士 82：100 老鷹

塞爾蒂克 134：107 火箭

拓荒者 112：114 灰狼

暴龍 95：118 公牛

快艇 115：135 鵜鶘

NBA明日賽程

時間 客場 主場

07:00 國王 vs. 黃蜂

07:00 公鹿 vs. 巫師

08:00 馬刺 vs. 活塞

08:00 尼克 vs. 籃網(緯來體育台)

09:00 快艇 vs. 獨行俠

09:00 溜馬 vs. 金塊

10:00 灰熊 vs. 太陽

10:30 湖人 vs. 勇士(緯來體育台、愛爾達體育1台)

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