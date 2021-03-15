NBA／今日戰績表 柯瑞攻32分攪局率勇士大破西區龍頭爵士

直線墜落的火箭，今天又以27分之差慘敗給綠衫軍，苦吞16連敗，這是火箭搬到休士頓之後的最長連敗紀錄；如果以隊史來看，16連敗則是名列第2。前身聖地牙哥火箭曾在1967-68年成軍第一年就收下17連敗。

2021-03-15 15:34