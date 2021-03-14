NBA／今日戰績表 籃網哈登大三元擊敗活塞拉出4連勝

國際籃球協會（FIBA）昨（13日）發布了幾張來自各國的球員今昔對比的照片，其中日裔球員八村壘過去的照片卻誤植成他的弟弟八村阿蓮，雖然搞烏龍，卻也讓網友紛紛留言兩兄弟實在太像了。

2021-03-14 12:58