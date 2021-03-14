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NBA／今日戰績表 籃網哈登大三元擊敗活塞拉出4連勝

聯合新聞網 / 整理
籃網哈登(右)進攻。 美聯社
籃網哈登(右)進攻。 美聯社

NBA今日戰績表

尼克 119：97 雷霆

活塞 95：100 籃網

暴龍 104：114 黃蜂

公鹿 125：119 巫師

國王 106：121 老鷹

拓荒者 125：121 灰狼

溜馬 122：111 太陽

獨行俠 116：103 金塊

NBA明日賽程

時間 客場 主場

02:00 灰熊 vs. 雷霆

04:00 爵士 vs. 勇士(緯來體育台06:30延播)

06:30 馬刺 vs. 76人

07:00 熱火 vs. 魔術

07:30 騎士 vs. 老鷹

08:00 塞爾蒂克 vs. 火箭(愛爾達體育1台)

08:00 拓荒者 vs. 灰狼

09:00 暴龍 vs. 公牛

09:00 快艇 vs. 鵜鶘(緯來體育台)

NBA戰績排行

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