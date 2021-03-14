NBA／戰績差 華頓為何沒丟飯碗？記者曝：國王窮到沒錢買斷

國王隊雖然擁有福克斯（De'Aaron Fox）、巴格利（Marvin Bagley III）等充滿天賦的球員，戰績仍以15勝22敗名列西區倒數第3，而教頭華頓（Luke Walton）卻能對保住飯碗深具信心，今有《The Athletic》記者阿米克(Sam Amick)爆料，國王隊不炒華頓的原因是因為沒錢買斷。

阿米克寫道：「國王隊受到疫情衝擊，財務上損失慘重，預計未來還將損失1億美元，也因此他們不敢再花錢請華頓走人，他未來還有2年1150萬美元合約，若要解僱他這筆錢必須一次付清。」國王2019年與華頓一口氣簽下4年約，原本期待他可以再現勇士73勝王朝的奇蹟，沒想到結果令人大失所望。

此外，阿米克也提到國王隊陣中巴格利的看法，「如果他持續進步且沒有從其他球隊收到滿意的報價，那麼國王會再度把他視為建隊核心，只不過目前仍處觀望階段。」

而針對當年從卡珍斯（DeMarcus Cousins）交易案攬來的射手希爾德（Buddy Hield），阿米克表示他不在球隊未來藍圖的規劃內，並表示「問題不是出在他的能力，而是他的年齡，球隊似乎過於關心年齡因素，但我不認為他會在本季交易大限前被送走，因為他還有3年合約。」