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NBA／FIBA分享球員今昔對比照搞烏龍 八村壘誤植為其弟阿蓮
國際籃球協會（FIBA）昨（13日）發布了幾張來自各國的球員今昔對比的照片，其中日裔球員八村壘過去的照片卻誤植成他的弟弟八村阿蓮，雖然搞烏龍，卻也讓網友紛紛留言兩兄弟實在太像了。
The glow-up has been real! 😄 pic.twitter.com/dZcqnNUY57— FIBA (@FIBA) March 12, 2021
巫師隊前鋒八村壘在NBA取得先發球員的一席之地，擁有日本血統的他逐漸在世界頂尖舞台上展露頭角，國際籃球協會也想藉此推廣一下，然而在發布包括「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）等球員的今昔對比時，卻意外將八村壘2015時期的照片誤植成他的弟弟八村阿蓮。
21歲的八村阿蓮目前是日本東海大學的大三生，而他跟哥哥一樣也是籃球員，去年曾以特別指定球員的身分加入日本職籃澀谷太陽搖滾隊。
You know that feeling when you mistake someone for their younger brother? Well, we sure do... 😅— FIBA (@FIBA) March 13, 2021
Here's one 𝘢𝘤𝘵𝘶𝘢𝘭𝘭𝘺 of @rui_8mura! 🇯🇵 pic.twitter.com/rsAD7bxfwi
FIBA的照片發佈後掀起熱議，而官方隨後也趕緊道歉，並附上正確的兩人今昔對比照，不少外國網友也坦言兩兄弟實在太像了。
I guess we owe you a post as well, @allen_hachi! 😅— FIBA (@FIBA) March 13, 2021
We're sorry, mate! ❤️ pic.twitter.com/dMFEf64gmI
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