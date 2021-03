NBA／FIBA分享球員今昔對比照搞烏龍 八村壘誤植為其弟阿蓮

國際籃球協會(FIBA)昨(13日)發布了幾張來自各國的球員今昔對比的照片,其中日裔球員八村壘過去的照片卻誤植成他的弟弟八村阿蓮,雖然搞烏龍,卻也讓網友紛紛留言兩兄弟實在太像了。

巫師隊前鋒八村壘在NBA取得先發球員的一席之地,擁有日本血統的他逐漸在世界頂尖舞台上展露頭角,國際籃球協會也想藉此推廣一下,然而在發布包括「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)等球員的今昔對比時,卻意外將八村壘2015時期的照片誤植成他的弟弟八村阿蓮。

21歲的八村阿蓮目前是日本東海大學的大三生,而他跟哥哥一樣也是籃球員,去年曾以特別指定球員的身分加入日本職籃澀谷太陽搖滾隊。

You know that feeling when you mistake someone for their younger brother? Well, we sure do... 😅



Here's one 𝘢𝘤𝘵𝘶𝘢𝘭𝘭𝘺 of @rui_8mura! 🇯🇵 pic.twitter.com/rsAD7bxfwi