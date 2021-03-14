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NBA／「豪」感動！林書豪捐75萬資助兒童福利聯盟
美籍台裔球員林書豪本季轉戰發展聯盟，雖然薪資待遇不比NBA與CBA時期，但樂善好施的他依舊熱心公益，以他投進的三分球作為依據，本季他捐了75萬新台幣至兒童福利聯盟。
林書豪在個人粉絲專頁上寫道：「發展聯盟的比賽雖然已經告一段落，但三分心公益還是會繼續堅持。這個賽季已經投進的25個三分球我會捐款75萬新臺幣給兒童福利聯盟，支持小舵手助學計劃。捐款會幫助弱勢家庭的孩子有更多的機會去學習，通過提供基礎潛能發展獎助學金，心靈照顧服務，跟基本教育和學習需求協助。讓我們一起為孩子們加油！」
此外，林書豪也捐款2萬5000美元至NGO（非營利組織）「Trybe」，幫助青少年遇到的種族問題，他日前才於球季中被敵隊球員稱「新冠肺炎」而引起風波，在CNN的訪問中希望更多人能用理性傾聽來取代仇恨批判，也期望有更多來自其他國家的美籍人士一同聲援，他也希望能透過捐款讓這些種族歧視議題得以被重視。
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