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NBA／柯瑞吼隊友影片瘋傳 格林：他當然可以這麼做
勇士日前面對快艇吞下慘敗，當家球星柯瑞（Stephen Curry）更是罕見在場邊有些動怒，被攝影鏡頭拍到他暫停時向隊友喊話時情緒相當激動，這段短短影片也在網路瘋傳引起熱議，柯瑞對此則低調回應這是在盡球隊領袖的責任而已。
「這些舉動只是就當下狀況來就事論事，就是籃球比賽一部分。試著把球隊競爭心與鬥志帶出來，然後以不同方式展現領導力」，柯瑞表示，而格林（Draymond Green）也透露，一點也不介意柯瑞偶爾吼隊友，還補充這狀況並非這麼少見。
「柯瑞當然可以吼隊友，他不常這麼做，但他絕對有權這樣做，他以前也這樣對我過」，格林說，他補充：「是啊！他真的吼過我幾次，所以別被柯瑞外表個性騙啦，他真的是會吼人的。」勇士目前戰績19勝19敗，明日15號將對龍頭爵士。
As animated as Steph Curry’s been on the sidelines this season. Warriors getting whacked in LA. (vid via @NotScTop10plays) pic.twitter.com/0uwEmtmxev— Anthony Slater (@anthonyVslater) March 12, 2021
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