NBA／恩比德左膝骨頭挫傷 缺席未來兩週賽事

美國職籃NBA費城76人今天宣布，隊上的中鋒恩比德（Joel Embiid）因為左膝骨頭挫傷，將缺席接下來兩週的球賽。

身高213公分的喀麥隆明星中鋒恩比德，昨天在76人127比101擊敗華盛頓巫師的比賽中受傷提前退場。

即將於16日滿27歲的恩比德，昨天在第3節的一次灌籃落地不慎，跌坐在地板上。當下防護員立即上前檢查他的傷勢，他在攙扶下進到休息室，之後未再回到球場。當時球隊稱，恩比德的左膝有過度伸展的狀況。

昨天對戰巫師的比賽中，恩比德11投8中攻下23分，搶下7個籃板，傳出3次助攻，並賞給對手2次阻攻，幫助76人拿下4連勝，並以26勝12敗保住東區龍頭的位置。

恩比德今年獲選參加明星賽，但因在賽前接觸過一名2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診患者而接受隔離，因此錯過7日的明星賽及76人11日擊敗芝加哥公牛的比賽。昨天對上巫師的比賽，是他結束隔離、回到球場的第1場比賽。

恩比德本季打出年度最有價值球員（MVP）的水準，平均每場比賽可獲29.9分，在全NBA排名第2高，並可抓下11.5個籃板。