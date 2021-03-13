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NBA／勇士戰績不上不下 歐尼爾：今年應該繼續坦

聯合新聞網 / 綜合報導
柯瑞本季健康回歸，但勇士戰績仍不上不下，名人堂中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）認為，本季應該延續去年方式繼續當坦隊。 美聯社
柯瑞本季健康回歸，但勇士戰績仍不上不下，名人堂中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）認為，本季應該延續去年方式繼續當坦隊。 美聯社

目前以19勝19負的戰績排名西區第10的勇士，儘管仍有一拚季後賽資格的機會，但球隊少了湯普森(Klay Thompson)這把利刃，本季的勇士依舊不被看好能在季後賽有所作為，而擔任球評的歐尼爾（Shaquille O'Neal）、巴克利（Charles Barkley）也不約而同地認為，勇士應該延續去年擺爛的賽季，本季繼續「坦」下去。

昨(12)日面對快艇的比賽，勇士半場就以16分遙遙落後，在中場評論時歐尼爾也提出自己看法，認為本季勇士應該繼續當坦隊，「我會跟柯瑞(Stephen Curry)說，我們不會進入季後賽，如果打進也只會在第一輪敗北。好好休息一下吧，讓我們來看看這些年輕人當中，有哪一些人值得我們關注。」

巴克利隨後也附和道，「從現在開始，我不會讓柯瑞出賽超過30分鐘，我同意歐尼爾的計畫，我非常相信擺爛會帶來好處。」

不過歐尼爾及巴克利都曾批判近代球星的輪休行為，如今兩位的言論與先前態度相違背，只能說美媒製造話題的能力相當高明。

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