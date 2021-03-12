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NBA／球場失意家庭得意 柯瑞妻曬恩愛照網友超羨

聯合新聞網 / 綜合報導
柯瑞(右)與妻子相吻。 擷圖自柯瑞妻子IG
柯瑞(右)與妻子相吻。 擷圖自柯瑞妻子IG

勇士隊近來吞下4連敗，在休息三場之後於今天重返球場柯瑞(Stephen Curry)，手感不佳，攻下14分仍慘遭快艇隊虐菜，吞下大敗。勇士本季明顯不振，光靠柯瑞一人也難扛，不過，球場上雖失意，但柯瑞與妻子互動卻更為親蜜，艾耶莎(Ayesha Curry)曬出兩人在海邊合影，仍像是熱戀中的情人一樣。

艾耶莎在IG寫上「太陽在我們眼中，沙子在我們髮上。」甜蜜之情在兩人互動中。網友留言，超羨慕他們，希望夫妻生活也能像他們一樣。

艾耶莎日前在IG曬出裸照風波，得到柯瑞的力挺，相對的，柯瑞不論在場上如何，妻子也是一路相隨。

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