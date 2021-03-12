NBA／美國公布奧運57人大名單 詹姆斯仍未表態參賽

美國籃球協會今(12)日公布東京奧運57人大名單，詹姆斯(LeBron James)、杜蘭特(Kevin Durant)、柯瑞(Stephen Curry)及哈登(James Harden)等巨星皆名列其中，不過讓外界好奇的是，本季在休賽季過短的情況下，詹姆斯是否會選擇退出奧運代表來保養「龍體」，而詹皇也給出了兩大關鍵因素。

原在去年規劃好的42人名單中，增加了多達15位球員，對此美國男籃總管柯蘭吉洛（Jerry Colangelo）表示，「隨著奧運會推遲至今年，我們的名單必須保持靈活性，並納入所有我們認為能帶給這支球隊帶來幫助的球員，這15位球員能做到這一點。」

這15位球員也包含鵜鶘威廉森（Zion Williamson）及老鷹楊恩（Trae Young）等職業生涯不滿三年的新秀，而這份57人名單中，有29位球員曾經有過奧運及世界盃經驗，一共拿下31枚金牌及4枚銅牌。

三屆奧運獎牌得主詹姆斯(2004、2008及2012年)有望繼安東尼（Carmelo Anthony，2004、2008、2012及2016年）後，首位參與四屆奧運的美國男子籃球員，杜蘭特(2012及2016年以及保羅(Chris Paul，2008及2012年)則是兩屆奧運金牌得主。

根據湖人隨隊記者華德（Ryan Ward）在推特上指出，詹姆斯目前仍未表明是否參與東京奧運，他將會依湖人本賽季的戰果及身體恢復程度，來決定是否參與這四年一度的盛事。