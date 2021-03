NBA／美國公布奧運57人大名單 詹姆斯仍未表態參賽

美國籃球協會今(12)日公布東京奧運57人大名單,詹姆斯(LeBron James)、杜蘭特(Kevin Durant)、柯瑞(Stephen Curry)及哈登(James Harden)等巨星皆名列其中,不過讓外界好奇的是,本季在休賽季過短的情況下,詹姆斯是否會選擇退出奧運代表來保養「龍體」,而詹皇也給出了兩大關鍵因素。

原在去年規劃好的42人名單中,增加了多達15位球員,對此美國男籃總管柯蘭吉洛(Jerry Colangelo)表示,「隨著奧運會推遲至今年,我們的名單必須保持靈活性,並納入所有我們認為能帶給這支球隊帶來幫助的球員,這15位球員能做到這一點。」

這15位球員也包含鵜鶘威廉森(Zion Williamson)及老鷹楊恩(Trae Young)等職業生涯不滿三年的新秀,而這份57人名單中,有29位球員曾經有過奧運及世界盃經驗,一共拿下31枚金牌及4枚銅牌。

三屆奧運獎牌得主詹姆斯(2004、2008及2012年)有望繼安東尼(Carmelo Anthony,2004、2008、2012及2016年)後,首位參與四屆奧運的美國男子籃球員,杜蘭特(2012及2016年以及保羅(Chris Paul,2008及2012年)則是兩屆奧運金牌得主。

根據湖人隨隊記者華德(Ryan Ward)在推特上指出,詹姆斯目前仍未表明是否參與東京奧運,他將會依湖人本賽季的戰果及身體恢復程度,來決定是否參與這四年一度的盛事。

LeBron didn't commit nor say he wouldn't commit to Team USA for the next ride in the Olympics. He'll wait and see how the season pans out and how he feels.