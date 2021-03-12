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NBA／美媒爆湖人對小加索不滿意 鎖定艾德里奇補強禁區

聯合新聞網 / 綜合報導
美媒曝湖人隊小加索（左）感到失望。 歐新社。
美媒曝湖人隊小加索（左）感到失望。 歐新社。

本季湖人少了麥基（JaVale McGee）及哈沃德（Dwight Howard）後，禁區戰力大打折扣，更在季中傷了明星長人戴維斯(Anthony Davis)，也讓衛冕軍急於補強油漆區戰力，而今(12)日更有美媒爆料，湖人之所以極欲補強大個子，是因為對本季新簽下的中鋒小加索（Marc Gasol）感到失望。

盡管日前以10天合約簽下瓊斯（Damian Jones），但湖人依舊不斷尋找禁區人選，而《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）更是爆料，湖人仍在尋求另一名中鋒的原因，正是對球隊先發中鋒小加索不滿意。

「當你是衛冕軍，眼見其他球隊都覬覦你的王位時，提升戰力並不會是壞事，但首先我們得看這是交易還是買斷合約。」

曾經奪下最佳防守球員的小加索，本季各項成績大幅衰退，場均僅貢獻4.8分、4.1籃板、2.0助攻，連引以為傲的防守都無法回到過去水平，因此湖人只能另尋其他長人增添禁區戰力。

而阿米克也透露，湖人有意網羅剛與馬刺分道揚鑣的艾德里奇(LaMarcus Aldridge)，雖然防守同樣不出色，但艾德里奇有著一流的得分能力，三分線上依然有著3成6的命中率，而對於可望獲得冠軍的艾德里奇來說，衛冕軍湖人可說是下家首選。

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