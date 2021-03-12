快訊

評／醫護現場的恐懼：台灣為何常發生「醫療暴力」？

與趙少康結盟分拚主席、總統？江啟臣回應了

NBA／字母哥大三元 公鹿134比101狂電尼克

中央社 / 紐約11日綜合外電報導
公鹿隊「字母哥」安戴托昆波(左)進攻。 美聯社
公鹿隊「字母哥」安戴托昆波(左)進攻。 美聯社

「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今日交手紐約尼克繳出24分10籃板10助攻，率領地主密爾瓦基公鹿以134比101大勝。

法新社報導，這是安特托昆博自7日成為明星賽最有價值球員（MVP）以來的首場賽事，他今天全場12投8中，罰球7罰全進，手感火燙。

隊友福布斯（Bryn Forbes）三分球7投全進拿下21分。米道頓（Khris Middleton）與洛培茲（BrookLopez）也各拿14分。公鹿今天團隊總命中率達57.5%，最近8戰拿下7勝，也一掃去年12月27日110比130慘輸尼克的怨氣。

尼克方面巴瑞特（RJ Barrett）拿下22分，替補球員柏克斯（Alec Burks）17分，展開4場客場征途的尼克首戰就慘敗，近期11場客場賽事已輸掉8場。

尼克 公鹿 Giannis Antetokounmpo

延伸閱讀

NBA／工作人員有眼不識泰山？ 尤英怨返尼克主場遭刁難

火箭不排除啟動交易 歐拉迪波動向受矚目

苦練出頭終進明星賽 藍道憶布萊恩教的寶貴一課

NBA／藍道領軍輕取活塞 尼克近10戰勇奪7勝

相關新聞

留德羅展不留艾德里奇 馬刺穩住當下放眼未來

馬刺已經與35歲前鋒艾德里奇達成協議，艾德里奇不再為馬刺出賽，等待被球隊交易。艾德里奇生涯七度入選明星賽，兩次入選年度最佳第二隊，今年球季場均13.7分、4.5籃板，投籃命中率4成6，每場出賽26分鐘

投籃與換防罩門 威廉森、莫蘭特的二年級必修課

上賽季風光奪下新人王的榜眼莫蘭特(Ja Morant)，本季攻擊籃框的終結能力，與傳球組織更為出色，率領灰熊以超過五成勝率排名西區第九，持續在七到十名間競爭異常激烈。然而，莫蘭特的中長距離投籃卻面臨二

NBA／美國男籃57人大名單出爐 拉文與威廉森新兵入列

美國籃協今日（12號）公佈東京奧運57人大名單，除NBA一線大牌球星全數入列外，其他部份當然難免幾家歡樂、幾家愁，有新人風光獲選也有人成遺珠之憾。 新增部份以鵜鶘新生代野獸前鋒威廉森（Zion

NBA／期待搭檔同鄉柯瑞已久 詹皇直呼熱愛當隊友每一秒

過去曾4度在總冠軍賽上互為對手，本屆全明星賽讓詹姆斯（LeBron James）與柯瑞（Stephen Curry）罕見以隊友身份登場，2大巨星更不介意在推特大呼難得。 詹姆斯就發言表示：「終於

NBA／工作人員有眼不識泰山？ 尤英怨返尼克主場遭刁難

尤英（Patrick Ewing）堪稱是尼克隊史最指標的球星之一，他在2017年返回母校喬治城任教男籃校隊，日前率隊重返尼克主場麥迪遜廣場花園進行比賽，現場工作人員竟有眼不識泰山，讓尤英本人事後頗有微

NBA／字母哥大三元 公鹿134比101狂電尼克

「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）今日交手紐約尼克繳出24分10籃板10助攻，率領地主密...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。