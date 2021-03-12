NBA／字母哥大三元 公鹿134比101狂電尼克

「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今日交手紐約尼克繳出24分10籃板10助攻，率領地主密爾瓦基公鹿以134比101大勝。

法新社報導，這是安特托昆博自7日成為明星賽最有價值球員（MVP）以來的首場賽事，他今天全場12投8中，罰球7罰全進，手感火燙。

隊友福布斯（Bryn Forbes）三分球7投全進拿下21分。米道頓（Khris Middleton）與洛培茲（BrookLopez）也各拿14分。公鹿今天團隊總命中率達57.5%，最近8戰拿下7勝，也一掃去年12月27日110比130慘輸尼克的怨氣。

尼克方面巴瑞特（RJ Barrett）拿下22分，替補球員柏克斯（Alec Burks）17分，展開4場客場征途的尼克首戰就慘敗，近期11場客場賽事已輸掉8場。