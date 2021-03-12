投籃與換防罩門 威廉森、莫蘭特的二年級必修課

上賽季風光奪下新人王的榜眼莫蘭特(Ja Morant)，本季攻擊籃框的終結能力，與傳球組織更為出色，率領灰熊以超過五成勝率排名西區第九，持續在七到十名間競爭異常激烈。然而，莫蘭特的中長距離投籃卻面臨二年級生的嚴重撞牆期。

至於同梯的上季怪物狀元威廉森(Zion Williamson)，上季因傷缺席多數季賽，打了24場卻技驚四座地直接銜接上職業賽場，以58%投籃命中率，貢獻22.5分6.3籃板2.1助攻。本季威廉森在身體狀態健康下，數據貢獻更為搶眼，至今出賽34場可拿下25.6分7.2籃板3.4助攻，個人PER達26.8，和英格倫(Brandon Ingram)的場均23.9分共組鵜鶘的攻擊箭頭。然而，進攻面數據搶眼，威廉森同樣有他在進攻技巧上與防守端的課題需要克服。

兩名充滿未來性，具備球星潛質的年輕好手，現階段共通弱點都是長程火力貧乏，太倚賴強勢的攻擊籃框，對長遠的發展來說反而不是好事。

威廉森進攻強勢 防守能力卻備受質疑

以威廉森來說，教練團嘗試讓他在禁區有亞當斯(Steven Adams)的保護下打到小前鋒位置，但是現階段他的持球突破能力仍不足，且鵜鶘也沒有為他定位出足夠的空間，能讓他在這個角色上有長遠的發展，目前威廉森仍是衝擊籃框討生活居多。

威廉森的打法強烈依賴他的勁爆體能，無論是接應隊友的傳球，或是伺機爭奪進攻籃板或者跟進，他突破攻擊籃框的企圖無庸置疑，搭配他可怕的彈速配上噸位，會讓他在油漆區與兩翼成為對手需特別提防的威脅存在。靠著他強大的運動能力，碰撞對抗性與籃球直覺，現階段能彌補他在持球技術，非慣用手運用，以及進攻套路不夠多樣的缺點。

除了投射能力勢必要下苦心將質與量都給提升上來之外，威廉森還要學習打得更細膩些，雖然直來直往的身體對抗取分是威廉森的強項，但考量到他的體重與膝蓋負荷，懂得善用碩大的體型為自己掩護，創造投籃空檔，盡可能的避免空中對抗後單腳落地造成的風險損害，將會是未來延長他職業生涯的重要因素。

備受質疑的防守端方面，首重加強擋拆的換位觀念。威廉森往往過於專注在持球者的動靜，反而錯失換防、補位的時機點，只能透過他先天的體能爆發力與橫移速度去彌補，其實落了一拍的防守，又或者賭博式的防守抄截失敗後，便換得禁區鬧空城的窘境。

威廉森體能勁爆進攻威力強大，技巧雖然還不夠細膩，短時間內可以邊打邊成長，但是在防守方面就有很大的漏洞，需要儘速改進。 2020-21 Pannini 球員卡

威廉森令人看了流口水的體能爆發力與身體對抗性，絕對是他有天賦防守到多重位置的證明。他在對抗內線球員時，能憑藉著他的噸位與彈性，讓他未必居於劣勢。在外圍補防矮小球員時，他寬大的身軀與靈活橫移能力，又有機會讓後衛球員無法輕易過掉他。

隨著經驗的提升，威廉森一定要將他的天賦轉化運用在防守貢獻上，進而幫助球隊帶動轉換進攻。當然，學習與英格倫搭檔打球也是個課題，當英格倫在場，威廉森的持球比例就會下降，需學打無球配合。當英格倫下場，他是否有可能在面框或者背框的強勢打法當中創造更多樣的進攻手段，都是他要成為頂尖球星前所需打底的基礎。

莫蘭特具備領袖風範 投籃卻陷入嚴重低潮

灰熊少主莫蘭特本季在得分能力與助攻失誤的控制上更加進步，本季出賽25場，場均上升兩分至19.8分，助攻次數提升至7.8次，失誤也從3.3次下降到2.8次，在組織戰中的擋拆配合顯然也能玩出更多花樣。帳面的得分看似增加，但實際上莫蘭特的投籃機制出了些問題。他的投籃選擇不是濫投，甚至很大比例是合理可接受的出手，但不論是接球後的投射，或是帶一步拔起跳投，都沒有辦法順利將球送進籃框，也限制助他在進攻端的發揮空間。

防守者針對莫蘭特的防守策略，顯而易見的為放投不放切，面對莫蘭特持球處理擋拆，防守者不太需要撲上去換防，全部沉退去阻擋他的進攻路線便能降低他的切入威脅，迫使莫蘭特選擇跳投，或者將球傳出去。雖然說因為經驗的提升，只要讓他逮到一絲空隙，他撕裂防守攻擊籃框的破壞力仍進化的比上季更大，但這樣的打法過於費力，且整體命中率45.5%還是比上季下滑。更嚴重的是，原本還有33.5%的三分球命中率，本季一路下探到22.8%，以後衛球員來說是完全不及格的成績單。

相對於莫蘭特的切入得分功力已經在NBA望重士林，他的三分球能力只能算是在士林夜市玩投籃機的水準，在三分球如箭雨的時代將會非常吃虧。 2020-21 Panini球員卡

莫蘭特對球賽的解讀，傳球視野的進化，引導球友走位，系統戰的組織以及他自身的進攻破壞性肯定有他的未來性存在。灰熊這批年輕球員想叩關季後賽的話，莫蘭特絕對是核心中的核心。只是當前最重要的是遇上二年級撞牆的空前投籃低潮，球團得慎防莫蘭特沾上投籃失憶的麻煩。教練團必須一步步調整他的出手姿勢，以戰養戰讓他培養出投射穩定度，唯有補強了投籃弱項，才可能讓莫蘭特的發展更完整，讓去年令人激賞的新人王有更好的職業前景。

兩名去年的超級新人即便在二年級球季中仍有不錯的表現，但唯有克服職業生涯的第一個大瓶頸，未來才有可能看到這對同梯真正的破繭而出，成為未來聯盟中不可或缺的球星。

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