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NBA／今日戰績表 快艇雷納德、喬治聯手虐菜勇士

聯合新聞網 / 綜合報導
快艇雷納德(右)進攻。 路透
快艇雷納德(右)進攻。 路透

NBA今日戰績表

活塞 102：105黃蜂

塞爾蒂克 109：121 籃網

老鷹 121：120暴龍

魔術 103：111熱火

76人 127：105公牛

尼克 101：134公鹿

灰狼 135：105鵜鶘

獨行俠 108：116雷霆

勇士 104：130快艇

太陽 127：121拓荒者

火箭 105：125國王

NBA明日賽程

時間 客場 主場

09:00 76人 vs. 巫師

09:00 金塊 vs. 灰熊(緯來體育台)

09:00 騎士 vs. 鵜鶘

10:00 熱火 vs. 公牛

10:00 魔術 vs. 馬刺

11:00 火箭 vs. 爵士

11:30 溜馬 vs. 湖人(Eleven Sports 1、愛爾達體育台)

NBA戰績排行

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