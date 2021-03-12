NBA／今日戰績表 快艇雷納德、喬治聯手虐菜勇士
NBA今日戰績表
活塞 102：105黃蜂
塞爾蒂克 109：121 籃網
老鷹 121：120暴龍
魔術 103：111熱火
76人 127：105公牛
尼克 101：134公鹿
灰狼 135：105鵜鶘
獨行俠 108：116雷霆
勇士 104：130快艇
太陽 127：121拓荒者
NBA明日賽程
時間 客場 主場
09:00 76人 vs. 巫師
09:00 金塊 vs. 灰熊(緯來體育台)
09:00 騎士 vs. 鵜鶘
10:00 熱火 vs. 公牛
10:00 魔術 vs. 馬刺
11:00 火箭 vs. 爵士
11:30 溜馬 vs. 湖人(Eleven Sports 1、愛爾達體育台)
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