NBA／今日戰績表 快艇雷納德、喬治聯手虐菜勇士

上賽季風光奪下新人王的榜眼莫蘭特(Ja Morant)，本季攻擊籃框的終結能力，與傳球組織更為出色，率領灰熊以超過五成勝率排名西區第九，持續在七到十名間競爭異常激烈。然而，莫蘭特的中長距離投籃卻面臨二

2021-03-12 07:00