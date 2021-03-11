SBL／台啤收連勝 周俊三仍喊自我檢討

上半季寫下20戰全勝的SBL衛冕軍台啤隊，下半季第一戰就吞下敗仗，今天雖靠第二節壓制璞園隊得分，以67：60迎接2連勝，教頭周俊三仍喊比賽內仍和球員心態不夠好，包含自己都要再調整。

「贏的不是那麼好，佩服璞園的團隊精神，他們是聯盟跑動最多的一支球隊。」周俊三提到，自家球員還是很認真但打得不夠聰明，像比賽尾聲護球動作就沒做好，應該更加謹慎。

台啤第一節先取得26：21優勢，加上第二節只讓璞園拿8分，領先擴大到41：29，但第三節台啤也只拿9分，第四節璞園雖在李家慷3分32秒「3分打」後追到54：60；台啤回敬6：0攻勢穩住領先，璞園讀秒階段雖有吳家駿和盧峻翔外線接連破網仍為時已晚，最終台啤仍以7分差賞給璞園下半季3連敗。

周俊三認為，球員上半季20勝後心態有點「掉下來」，必須從訓練上再調整，從細節開始要求，「包含我也是，要再更謹慎。」

攻下台啤本土最佳12分的「小台」黃聰翰承認，上半季的好成績多少會影響心態，今天罰球6投僅中3的他說：「有點鬆懈，要再回到上半季的節奏。」

台啤今天以洋將米勒14分最佳，璞園也是洋將17分、21籃板表現較亮眼，吳家駿的10分是璞園唯一本土拿下兩位數得分的球員。