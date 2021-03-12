留德羅展不留艾德里奇 馬刺穩住當下放眼未來

馬刺已經與35歲前鋒艾德里奇達成協議，艾德里奇不再為馬刺出賽，等待被球隊交易。艾德里奇生涯七度入選明星賽，兩次入選年度最佳第二隊，今年球季場均13.7分、4.5籃板，投籃命中率4成6，每場出賽26分鐘。從年紀和輸出、出賽時間看，211公分艾德里奇不算太差，仍是馬刺核心主力和第三得分點。

但艾德里奇速度已經跟不上、防守退化，加上打球意志和穩定性都在衰退，艾德里奇現在功能和作用，很難幫助馬刺成為更好球隊。馬刺決定重組而非重建，很重要原因是艾德里奇作用和角色邊緣化，但馬刺仍能打出西區前八、勝率5成5的表現。馬刺只要小修小補，留下德羅展，如果在自由球員市場能幸運一點，馬刺仍有機會「翻身」成為爭冠球隊。

艾德里奇(右)不但在數據上呈現逐年衰退，防守上也有些力不從心，本季還缺賽多場，對馬刺來說已是可有可無。 歐新社資料照片

馬刺目前年輕球員成長看得見。墨瑞、懷特、強森、伯爾特、華克、尤班克斯，以及今年新人201公分前鋒范塞爾都在進步和進化，儘管都不是核心主力和未來球星，但都是稱職角色球員，防守意識和團隊合作一流功能性球員。馬刺教練波波維奇一向擅於調教+挖掘角色球員，把角色球員功能最大化，因此只要馬刺核心球星能建構完成，這些角色球員都很有加分效果和能力。

至於本季平均20.3分的另一老將德羅展，值得留下做為核心主軸之一。許多專業人士和媒體都看不好馬刺會績約德羅展，但我認為馬刺會留下德羅展。今年德羅展場均7.3次助攻是生涯最高，馬刺一旦放棄他，就什麼都沒有。快要32歲德羅展預估可以拿到一分三年一億美元或四年1.2億美元合約，這符合他的能力和數據表現，也是馬刺必須負擔的代價。

馬刺後衛德羅展(中)球技與鬥志還算維持在高檔，對總冠軍也有較強的渴望，仍是馬刺未來幾季可倚靠的重要戰力。 美聯社

至於米爾斯+蓋伊+萊爾斯總薪資近3500萬美元，到期合約可以出手。馬刺今年薪資1.32億美元，艾德里奇和這三個到期合約，馬刺可以釋放近6000萬美元薪資空間，今年夏天在自由球員市場將能有一番作為。因此留下德羅展，交易艾德里奇，同時再妥善處理米爾斯+蓋伊+萊爾斯三分合約，馬刺仍是一支很有競爭力球隊。

從市場面看，艾德里奇賣相並不好，並非單純因為他的能力、表現或數據下滑，而是爭冠球隊對艾德里奇的需求並不高，主因是他的球路風格和擅長打法。

艾德里奇是跳投型長人，攻擊範圍在禁區外圍居多，擅長中遠距離跳投，防守平凡，年紀老化更加退化，籃板球平平，速度也跟不上。對任何一支爭冠球隊來說，這樣的內線老將並不討喜，也未必好用。

艾德里奇(左)本季場均籃板只有4.5個、抄截0.4次、阻攻0.9次，幾乎都是生涯新低，爭冠球隊多半不太需要這樣的內線長人。 美聯社

艾德里奇的進攻、投籃、經驗、身高當然能幫助很多球隊，他還有細膩球技和進攻招式，但艾德里奇對爭冠、努力打球還抱持多大決心？他的打球意志和油箱裡還有多少油？都是未知數，因此賣相差，交易市場不討喜，自不意外。

萬一馬刺在3月25日前找不到艾德里奇買家，甚至連一個首輪籤都換不到，我不認為馬刺會買斷他。馬刺今年夏天操作空間不小，光是德羅展+艾德里奇到期合約大約5200萬美元，因此馬刺以靜制動等待報價，不需要急於裁人買斷，

把艾德里奇放進湖人、勇士，他的能力和作用還是可以幫助這兩支球隊更大提升。擺在塞爾蒂克、公鹿，艾德里奇也有機會發揮他的功能，這是馬刺不宜也不會買斷他主因，萬一被勇士、湖人、拓荒者撿走，馬刺等於壯大西區主要對手。馬刺一向精明、重視球隊文化，進可攻退可守，處理艾德里奇合約也是一樣，這是馬刺重要文化和波波教練風格。

爭冠球隊不會交易艾德里奇，季後賽球隊也幾乎沒有條件交易拿下艾德里奇，馬刺想要在一、兩周內送走艾德里奇並不容易。馬刺仍是一支季後賽球隊，三月前交易艾德里奇這步棋下得聰明，就看馬刺今年球季運氣和手氣好不好。