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HBL／双勝明星賽最後合體 莊朝勝放話灌籃

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
光復「双勝」組合和能仁中鋒史魯齊明星賽記者會前打鬧。記者曾思儒／攝影
光復「双勝」組合和能仁中鋒史魯齊明星賽記者會前打鬧。記者曾思儒／攝影

光復高中今年在「双勝」組合陳將双和莊朝勝領軍下締造隊史最佳的季軍成績，14日的明星賽將是兩人最後聯手出擊的機會，除明星賽還會參加三分球大賽的莊朝勝今天開玩笑說，目標是在明星賽灌籃，「我要扣一個！」

HBL上度舉辦明星賽已要回溯到2008年，今年恢復舉行結合公益元素，另有舉辦三分球大賽、灌籃大賽和教練混合投籃賽等。

光復的混合挑籃賽由助教李宇偉出賽，光復教頭陳定杰笑說：「在他們兩個（陳將双和莊朝勝）面前，要服老。」倒是擔任明星賽紅隊教練的泰山教練廖文彬想給陳定杰任務，今天記者會前喊要陳定杰當他明星賽助教，讓陳定杰好氣又好笑。

光復旅美後衛陳將双是白隊隊長，選隊友時第一個就挑了莊朝勝；紅隊隊長由能仁家商中鋒史魯齊擔任，他笑說明星賽是高三球員畢業前最後舞台，希望注入歡樂元素，聽聞莊朝勝想灌籃馬上回應：「可以啊，讓他扣一個，我再撞他一個。」

永仁高中隊長楊芷昀是今年明星賽女子組「人氣后」，擔任紅隊隊長的她和白隊隊長宋瑞蓁私交甚篤，兩人還喊說其實想當彼此隊友，決賽後被教頭下令好好休息別碰球的宋瑞蓁說：「第一次打明星賽，不知會如何，反正大家都那麼厲害，累了就把球傳出去就好！」

14日的明星賽，預計下午2點先舉行女子組賽事，5點換男子組登場，今天記者會也公布各項參賽名單，灌籃大賽9位選手分別是泰山高中陳禹劭、泰山高中王幼恩、南山高中廖偉皓、南山高中李佑薰、光復高中張俊生、能仁家商鄒子羲、高苑工商傅發翔、高苑工商郭俊言和南湖高中李盛新。

三分球大賽甕有7男4女參賽，男子組有泰山高中蔡宸綱、南山高中吳承翰、光復高中莊朝勝、東泰高中廖慈恩、能仁家商林柏叡、高苑工商蔡子翔和青年高中許皓翔；女子組由永仁高中王禹雯、陽明高中陳佳妤、南山高中劉芳瑜和苗栗高商蔡宜樺角逐。

混合投籃賽共有高苑、陽明、永仁、普門、泰山、光復、苗商、東泰和南山參賽，每隊由1名教練和2名球員組隊比準。

南山高中 陳將双

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