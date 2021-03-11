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HBL／公益元素注入 明星賽14日免費入場

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
HBL明星賽3月14日登場。記者杜建重／攝影
HBL明星賽3月14日登場。記者杜建重／攝影

暌違12年重新舉辦的HBL明星賽，14日在台大體育館登場，比賽免門票入場，高三球員包括光復高中高人氣後衛莊朝勝、永仁高中「人氣后」楊芷昀和南山高中隊長陳力生都是HBL告別戰。

重新回歸的明星賽，除有男、女子組的紅、白兩隊分庭抗禮，還加入公益明星籃球隊，出席費將全數捐給公益團體「天使心家族社會福利基金會」和「台北市失親兒福利基金會」，今天公益明星男籃隊成員劉耕宏、孫其君和潘君侖也親自現身明星賽記者會。

男子隊白隊隊長陳將双記者會前本來喊出「耍爆明星賽」目標，一看到劉耕宏健壯肌肉馬上改口，他大笑說：「一開始知道他們要打，現在給他們耍就好。」接著再補充，是怕造成公益明星男籃成員受傷，安全至上。

陳將双和能仁家商中鋒史魯齊分別擔任白隊和紅隊隊長，教頭則由南山教頭許時清和泰山教頭廖文彬擔任；女子隊的紅隊隊長是永仁後衛楊芷昀，北一女後衛宋瑞蓁是白隊隊長，教練分別是淡水商工教頭陳美莉及永仁教頭時超傑。

下午2點開戰的明星賽，中午12點開始開放球迷排隊入場；比賽除了4節明星賽，另穿插三分球大賽、灌籃大賽和教練混合投籃賽。

HBL明星賽3月14日登場。記者杜建重／攝影
HBL明星賽3月14日登場。記者杜建重／攝影
HBL明星賽加入公益明星籃球隊。記者杜建重／攝影
HBL明星賽加入公益明星籃球隊。記者杜建重／攝影
HBL明星賽3月14日登場。記者杜建重／攝影
HBL明星賽3月14日登場。記者杜建重／攝影
HBL明星賽加入公益明星籃球隊。記者杜建重／攝影
HBL明星賽加入公益明星籃球隊。記者杜建重／攝影

陳將双 HBL

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