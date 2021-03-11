影／睽違12年 HBL全明星賽史魯齊陳將双14日點燃戰火

109學年度高中籃球全明星賽，睽違12年之後重返球場，將在3月14日於台大體育館點燃戰火，主辦單位中華民國高中體育總會今天舉行開賽記者會，介紹賽程與明星陣容。

全明星賽男子組由紅隊「人氣王」史魯齊，迎戰白隊光復高中陳將双；女子組紅隊「人氣后」楊芷昀將對決北一女中宋瑞蓁領銜的白隊，此外由藝人劉畊宏領銜的公益明星隊也將共襄盛舉，出席費將全數捐給公益團體「天使心家族社會福利基金會」與「台北市失親兒福利基金會」，齊心揮汗一同為公益盡一份心力。

全明星賽男生隊紅隊先發五人史魯齊、宋昕澔、陳力生、劉丞勳、喬納森；白隊先發五人陳將双、莊朝聖、蔡宸綱、王鈞聖、黃偉程。女生紅隊先發五人楊芷昀、郭虹廷、連文鈴、游沁樺、侯苡忻；女生白隊先發五人宋瑞蓁、王禹雯、呂佳諺、蔡佑蓮、張聿嵐。