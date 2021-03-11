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影／睽違12年 HBL全明星賽史魯齊陳將双14日點燃戰火

攝影中心 / 記者杜建重／台北即時報導
本屆高中籃球全明星賽由藝人劉畊宏（中）與孫其君（左）擔任紅白兩隊隊長，隊員包括潘君侖（右）、郭彥甫、王子、毛弟、張庭瑚、紀言愷、白吉勝、顏佑庭、大飛和小夫等人，一同與HBL球星切磋球技。記者杜建重／攝影
本屆高中籃球全明星賽由藝人劉畊宏（中）與孫其君（左）擔任紅白兩隊隊長，隊員包括潘君侖（右）、郭彥甫、王子、毛弟、張庭瑚、紀言愷、白吉勝、顏佑庭、大飛和小夫等人，一同與HBL球星切磋球技。記者杜建重／攝影

109學年度高中籃球全明星賽，睽違12年之後重返球場，將在3月14日於台大體育館點燃戰火，主辦單位中華民國高中體育總會今天舉行開賽記者會，介紹賽程與明星陣容。

全明星賽男子組由紅隊「人氣王」史魯齊，迎戰白隊光復高中陳將双；女子組紅隊「人氣后」楊芷昀將對決北一女中宋瑞蓁領銜的白隊，此外由藝人劉畊宏領銜的公益明星隊也將共襄盛舉，出席費將全數捐給公益團體「天使心家族社會福利基金會」與「台北市失親兒福利基金會」，齊心揮汗一同為公益盡一份心力。

全明星賽男生隊紅隊先發五人史魯齊、宋昕澔、陳力生、劉丞勳、喬納森；白隊先發五人陳將双、莊朝聖、蔡宸綱、王鈞聖、黃偉程。女生紅隊先發五人楊芷昀、郭虹廷、連文鈴、游沁樺、侯苡忻；女生白隊先發五人宋瑞蓁、王禹雯、呂佳諺、蔡佑蓮、張聿嵐。

至於本屆明星賽成員由劉畊宏與孫其君擔任紅白兩隊隊長，隊員包括潘君侖、郭彥甫、王子、毛弟、張庭瑚、紀言愷、白吉勝、顏佑庭、大飛和小夫，將一同與HBL球星切磋球技。偶像女團「勵齊女孩」可蕎、筠婷、陳皮美、艾芮兒、芸芸、心璇也將披掛上陣與HBL女生隊同樂。

109學年度高中籃球全明星賽將在3月14日在台大體育館點燃戰火，中華民國高中體育總會今天下午舉行開賽記者會，介紹賽程與明星陣容。記者杜建重／攝影
109學年度高中籃球全明星賽將在3月14日在台大體育館點燃戰火，中華民國高中體育總會今天下午舉行開賽記者會，介紹賽程與明星陣容。記者杜建重／攝影
109學年度高中籃球全明星賽今天舉行開賽記者會，由高中體育總會會長胡劍峯（右）與贊助廠商一同舉行啟動儀式。記者杜建重／攝影
109學年度高中籃球全明星賽今天舉行開賽記者會，由高中體育總會會長胡劍峯（右）與贊助廠商一同舉行啟動儀式。記者杜建重／攝影

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