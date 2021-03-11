NBA／杜蘭特持續缺陣 葛里芬談加入籃網原因

美國職籃布魯克林籃網球星杜蘭特因左腿筋拉傷，預計對波士頓塞爾蒂克將持續缺陣，而剛加盟的「幹籃哥」葛里芬今天透露選擇籃網的原因，關鍵在於可以長人身分對球隊產生幫助。

杜蘭特（Kevin Durant）2月15日在與金州勇士交手後，左腿筋受傷缺陣至今，而球隊陣容這段時間也有變化，曾6度入選NBA全明星賽的葛里芬（BlakeGriffin）與底特律活塞分道揚鑣，選擇加入籃網厄文（Kyrie Irving）、杜蘭特（Kevin Durant）、哈登（James Harden）「三巨頭」行列。

籃網隊台灣時間12日將迎戰塞爾蒂克，杜蘭特、葛里芬均不會出賽，總教練奈許（Steve Nash）透露，杜蘭特已恢復部分訓練，但還未加入5對5的演練，下週將安排杜蘭特進行檢查，「但即使檢查結果有進展，杜蘭特也不會立即歸隊」。

對於外界認為，杜蘭特左腿筋拉傷可能與2019年右腳阿基里斯腱撕裂有關，奈許則反駁這項說法，「我們不覺得這兩者有關係」。

葛里芬前一次出賽已是2月中，籃網隊謹慎起見，以左膝傷勢為由，將其列入傷兵名單，但葛里芬強調，自己並沒有受傷。

身高206公分的葛里芬成為籃網隊的一員，他今天也向外界透露，籃網隊球員中以杜蘭特最積極邀請他加入，而他選擇落腳籃網隊的原因，主要是能以長人身分幫助球隊，希望助球隊打進季後賽，以及爭奪總冠軍。

奈許認為，葛里芬很適合籃網，能在籃網打小球陣容時，擔任中鋒的角色，且因為他的外線能力，將能為球隊進攻清出空間。