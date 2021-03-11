NBA／G聯盟落幕林書豪只有感謝 還有機會重返聯盟嗎？

美國時間星期二晚上（台灣時間9日），美籍台裔球員林書豪所屬的聖塔克魯茲勇士隊在G聯盟準決賽止步，並結束了今年賽季，現在的問題是，林書豪認為自己已經準備好重返NBA賽場了嗎？

據當地媒體《SCS》撰文報導，林書豪在昨日落敗後的採訪中表示：「我怎麼想不重要，這是其他人該對我做的分析，我無法掌握，但我對自己做出最好的一步感到驕傲。」該場他拿下全隊最高的20分，可惜無緣帶領球隊進入決賽。

在加入G聯盟後，林書豪本季出賽11場，共有9次得分來到兩位數，更有6次砍下20分以上，合計場均19.2分3.2籃板和6.4次助攻，例行賽他的場均得分排名第七，助攻數則是名列第四。

而數據上看不到的，是他在球場上的領導能力，隊友里斯（Isaiah Reese）就曾說過林書豪的領導與指引是難以計量的，「他是個好的領導者，幫助了我們所有人。」

在疫情的縮水賽季，林書豪竭盡所能地在球場上發揮自己的作用，在場下他進行伸展、水浴、冰浴與拔罐等療程，在場中鏡頭也捕捉到坐在板凳上的他穿著過大的電子腰帶用於背部治療。

而問題來了，在少了40%的縮水賽季下，林書豪真的回到100%狀態了嗎？當被問到這個問題，聖塔克魯茲勇士隊教頭威姆斯（Kris Weems）停頓了一下，說：「我的看法是，在32歲的時候，沒有人的狀態是100%的，而且他還有一些背部問題」、「真的到達100%的是他的頭腦和心理素質，他相信自己還可以打，也用表現證明了這點。」

被問到是否覺得自己太早返回賽場，林書豪對此表達否定：「老實說我覺得自己現在狀況很好，這是我們5天內的第4場比賽，我感覺非常好，不論是身體或移動上。」、「我認為自己是一個組織者，可以幫助球隊贏球，我的目標就是獲得一張NBA的合約。」

所以林書豪做得夠多了嗎？時間會告訴你答案，目前NBA仍有16支球隊的15人名單中尚有空缺，交易大限在台灣時間3月26日，他也很滿意自己在G聯盟的表現，在個人Instagram上發文：「過去這兩個多月的G聯盟賽季很棒，享受這段旅程是我給自己最大的挑戰，一路上都保持微笑，不論結果如何，我都不會把這視為理所當然。雖然最後沒有拿下冠軍，但我仍感謝所有支持的人。」