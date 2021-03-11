HBL／泰山區的榮耀！泰山16日封王遊行

經過連兩場的逆轉勝，泰山高中109學年HBL男甲決賽成為笑到最後的贏家，教頭廖文彬笑說，儘管已過了4天，心情仍難平復，打下首冠的球隊更成全泰山區的驕傲，許多店家自製紅布條慶祝球隊封王，還自發推出優惠活動，學校更將在16日舉辦封王遊行，和全泰山區一起慶祝特別時刻。

泰山教頭廖文彬帶隊10年，歷經3度打進冠軍戰，終於一償登頂滋味，他嘆說：「公立學校，真的很不容易。」他除感謝家人和贊助商支持，也特別感謝全校及泰山區的鄉里，他透露學校附近許多小吃店家都會主動請球員吃小吃，「這不只是泰山高中的榮耀，也是地區的榮耀！」

獲得MVP的徐宏瑋補充說，學校就很支持球隊，三年來學校地下街的阿姨都會為籃球隊加菜，平時就能感受到滿滿溫暖。

廖文彬笑說，目前關於遊行的細節還不太清楚，但聽說球隊會坐上吉普車遊泰山區主路線，肯定會是難忘體驗。

今天泰山球員也全體集合，和冠軍盃及錦旗合影，成為新科冠軍教頭的廖文彬期許下一批球員繼續努力，「沒有不可能，只有要不要」，要以學長為目標，「這次是逆轉勝，下次看能不能從頭領先到最後！」