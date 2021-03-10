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SBL／艾爾文大三元 台銀教頭嚇一跳

聯合報 / 記者曾思儒／新北即時報導
台銀洋將艾爾文（左）繳出大三元數據。記者侯永全／攝影
台銀洋將艾爾文（左）繳出大三元數據。記者侯永全／攝影

台銀隊洋將艾爾文今天繳出15分、10籃板、10助攻的「大三元」成績，助隊以90：74擊敗裕隆隊，下半季拉出3連勝，不過教頭陳國維和艾爾文本人都是賽後才發現，今天成台銀外援生涯首度的大三元紀錄夜。

陳國維笑說，太專注在比賽過程，其實沒注意到球員個人數據；艾爾文也是看到賽後攻守紀錄才知道自己達成生涯首度「大三元」，不過他也指著8失誤搖搖頭，「回去要再看影片檢討，8失誤真的太多了。」

艾爾文上季因傷只出賽3場，下半季總算回歸，完整出賽的情況下球隊拉出3連勝，陳國維認為光是「安定感」就是很大差別，「他的加入，所有本土會有安定感，防守和進攻的安定感大很多。」台銀教頭也提到，上半季球隊幾乎是用純本土的陣容應戰，立足點雖不同，但明顯看得到本土球員的進步，下半季艾爾文再歸隊，自然有不錯效果。

台銀是洋將回歸，裕隆今天卻是兩位洋將都成傷兵，克里斯馬斯是腳跟不適缺陣，斑霸則是練球時右手大拇指吃「蘿蔔乾」，目前連接球都沒辦法。

裕隆教頭邱大宗認為，雖少了兩外「雙寶」洋將，但今天外線出手次數達30次，「贏的機會是有，但球員打球的感覺很生疏。」他坦言，先前戰術常以克里斯馬斯維中心，少了重點人物造成本土球員自信下降，但也不該是全然理由，今天20次失誤代表有很大檢討空間。

邱大宗也提到，本周克里斯馬斯和斑霸很可能都缺陣，「有可能都純本土，是會比較辛苦。」

台銀今天5人得分達兩位數，謝宗融戴著護目鏡攻下10分、7籃板。記者侯永全／攝影
台銀今天5人得分達兩位數，謝宗融戴著護目鏡攻下10分、7籃板。記者侯永全／攝影

邱大宗

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