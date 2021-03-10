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SBL／球隊開胡 蔣淯安卻自責

聯合報 / 記者曾思儒／新北即時報導
台啤隊長蔣淯安（左）攻下10分但也出現5失誤。記者侯永全／攝影
台啤隊長蔣淯安（左）攻下10分但也出現5失誤。記者侯永全／攝影

上周才吞下本季首敗，SBL衛冕軍台啤隊今天又差點浪費兩位數領先，靠第四節「回神」才以74：66擊敗九太科技隊，回歸賽場的隊長蔣淯安承認，自己出現5失誤，下場比賽要趕快修正。

台啤上半場以38：22領先，第三節卻被九太一度追到1分差，台啤教頭周俊三點出團隊19次失誤問題，尤其許多是不合理的失誤，「球隊中很多國手，不該發生。」

「雖然今天贏球，但沒做很好。」周俊三說。

台啤團隊失誤還多出九太3次，蔣淯安說：「自己有5失誤，要負責，下場修正。」

攻下台啤本土最多11分的李啟瑋，今天也出現全場最多6失誤，他認為沒有專注在全場40分鐘，「第三節對方打得強勢，自己也沒處理好球，6失誤。」

上周因訓練量不足缺陣的蔣淯安也提到，回歸第一戰，還在適應，幾球處理沒那麼細膩，不過目前膝蓋舊傷已經沒大礙。

九太沒能扳倒龍頭，教頭劉嘉發認為，球隊下半場傳導流暢，球員也很積極，接續比賽盼維持住優點，盡力搶勝。

台啤 蔣淯安 周俊三

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