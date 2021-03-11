歐拉迪波該去哪？ 逞「勇」 和稀「尼」不如拚「湖」

歐拉迪波（Victor Oladipo）的交易戰在明星賽後繼續上演，而有了火箭13連敗戰績做底，和個人19.9分的場均得分成績單，本季結束後將成為自由球員的歐拉迪波這一季已經沒有留在休士頓的理由。目前傳出來的各家球隊不少，討論度最高的是勇士、湖人和尼克，雖然歐拉迪波在交易過程中沒有太多主動的話語權，但就這三隊來看，去湖人應該會是他最好的去處。

早在哈登（James Harden）四方交易案成真的時候，歐拉迪波就被盛傳很快會被交易出去。主要是因為他個人想要衝冠的意願以及當時狀況不明的傷後狀態，讓雙方並不完全合拍，而火箭原本的打算也就是試著讓他打看看。若是他表現出色，身體無虞，雙方又合作愉快，季後就有可能以長約高薪續留。

一月中來到休士頓之後，歐拉迪波雖然因為傷後限制和輕微傷勢而打打停停，但還是展現出足夠的個人實力，也讓火箭在二月底提出了兩年四千五百萬報價。這已經是現行勞資協議規定之下，火箭能在季中時提出的最大合約。但這樣的誠意沒有被接受。在歐拉提波拒絕提前續約之後，很明顯地可以看出他想要在季後的自由球員市場追求時間更長的合約，這也讓火箭更有理由在季中交易大限之前把他交易出去。

火箭非常有誠意地開出最高的價碼，但歐拉迪波(左)明顯想要更長或更高價的合約，他對自己的實力還是深具信心。 歐新社資照片

一旦是季中交易，那麼歐拉迪波就沒有什麼選擇的自由，一切都是看各家球隊能提出的籌碼和條件如何，然後在各方競爭的情況下達成協議。但若是從歐拉提波的角度去看，討論度最高的勇士、湖人、尼克三隊之中，哪一隊最適合他發揮，又對歐拉迪波在今年季後的身價最有幫助呢？

勇士：話題最熱 但定位不符合期待

先說勇士為何會對歐拉迪波有興趣。勇士目前跌到第九，下半季球隊設定要爬上前四。而柯瑞（Stephen Curry）在進攻上搭配的左右手維金斯（Andrew Wiggins）和烏布瑞（Kelly Oubre），兩人合計雖有32.5分，卻總是被批評效率不足。他們兩人拿到的分數換不到球隊需要的勝利，所以這兩人都被視為勇士能交易的籌碼。

外傳勇士想找歐拉迪波來並不是要補湯普森（Klay Thompson）這個大洞，而是在找一個能獨立持球攻擊，又有防守優勢的角色球員，就像先前的伊古達拉（Andre Iguodala）或李文斯頓（Shaun Livingston）那樣，讓教練團在季後賽時能靈活運用。過去李文斯頓因為身高優勢，所以總能在對位時給對手的第二陣容帶來巨大的壓力，即使換防之後也一樣不吃虧，而伊古達拉更是勇士招牌大鎖，能夠被總教練用來保護側翼，頂住敵隊在鋒線上的王牌。

這樣的對比其實不見得能成立，畢竟歐拉迪波有沒有逆勢出擊的能力，來為球隊打開比賽僵局，或是以強大的對位防守，成為針對性戰術的執行者，在在都有疑問。如果勇士找他來是這樣的定位，並不符合歐拉迪波的期待，他也不見得會打得開心。

歐拉迪波(右)並不是勇士需要的強悍防守、獨立持球攻擊型球員，他也可能不會喜歡勇士隊的作戰模式。 歐新社資料照片

湖人：不易成局 但最為有利

至於湖人會被拉進交易傳聞，主要是因為歐拉迪波日前穿著湖人布萊恩（Kobe Bryant）球衣的照片，被人放上了推特而引來的揣測：這樣的舉動，算是他個人丟出的意向書嗎？照片不是他放的，穿布萊恩球衣也不見得就是說他想前進洛城，但因為湖人一直是季中交易市場上的買家，媒體關注度又極高，所以馬上讓人產生許多聯想。

目前湖人後場已經很擠，但若是在雙方交易當中用後衛互換，這樣就能釋放空間出來給歐拉迪波發揮。下半季的湖人想要處理的還是戴維斯（Anthony Davis）受傷的內線空缺，乍看之下，歐拉迪波並不能為他們解決這個問題。然而，湖人一直對火箭的內線塔克（P. J. Tucker）有興趣，若是一口氣把兩人都交易過來，雙方就有討論的空間。

只是湖人因此要付出的代價可能會超過他們的負擔，最後讓這樣的交易無法成局。但歐拉迪波若是真的能到湖人打球，既能得分，也能防守的他確實能讓目前湖人的後場強度昇級。他若能隨著湖人奪冠，身價自然水漲船高，對於他季後追求大型長約更有幫助。

湖人應該會非常希望同時換來歐拉迪波(左)和塔克(右)，但是他們能換的籌碼不多，恐怕沒有火箭想要的球員。 美聯社

尼克：要求明確 但發揮空間受限

至於尼克也是被記者爆料說有在和火箭討論交易的可能性。目前尼克在總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）的帶領之下，以強悍防守打出了全新氣象，戰績上昇到東區第五。有望重返季後賽的他們，會希望進一步強化後場備配的打算非常合理。

眼下尼克貫徹防守，平均每場失分104.4分的表現，在全聯盟排名第一，但104.9分的進攻能力卻是倒數第二。重守輕攻的強烈特色，讓長期以來漫無章法的尼克在本季有了重心，全隊有了明確的戰術方向之後，也迎來久違的好成績。

若是歐拉迪波能到紐約打球，以他能得分也能防守的雙能身手，會是目前尼克主力布拉克（Reggie Bullock）的昇級版。在符合總教練的防守要求之下，歐拉迪波本季近20分的得分火力，對於球隊在爭取季後賽資格的過程中也會有很大的幫助。

然而，從歐拉迪波的角度來看，這樣的尼克文化不見得適合他發揮。球隊裡已經有一個新科球星老大藍道（Julius Randle），和一個有帶隊資歷的後場老將羅斯（Derrick Rose），歐拉迪波將無法直接取得領導者的位置。而他雖然保有足夠的能分能量，但他在火箭這15場的出賽中，無論兩分或三分球的命中率都是生涯最低。在出手缺乏高效率的情況下，身處在進攻態度保守的尼克，總教練會讓歐拉迪波有多少開火權也會是個問題。

尼克已是藍道(右)的球隊，隊中又有老將羅斯充當精神領袖，歐拉迪波很難再成為球隊的領導者。 美聯社

從歐拉迪波的角度來比較勇士、湖人和尼克三家的狀況，他若是在季中大限前被交易出去，失敗風險最低，季後回報度最高，而戰術、氛圍及期待各方面最適合他發揮的球隊仍是湖人。

話雖如此，火箭總管史東（Rafael Stone）並不會看重這一點，而他上任以來這幾次擔任賣家，開口索價都是沒在客氣的。勇士、湖人、尼克給不給得起他想要的籌碼，才是決定季中交易結果的關鍵。畢竟，歐拉迪波是火箭在四方交易之中用哈登換來的，代價不菲，而歐拉迪波這一票若是弄得好，讓火箭拿回更多選秀權，他們接下來重建的資產會更厚實，也因此歐拉迪波有可能會被送到這三隊以外的球隊。

如果季中交易結果不如歐拉迪波的預期，他還是可以在季後的自由球員市場重新拿回主動權。他想要去熱火發展是公開已久的秘密，只是經歷過這一季的交易風波和轉隊起伏之後，他的想法會不會有所改變就不得而知了。