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NBA／詹皇強盛如昔 字母哥好奇他如何保養「龍體」

聯合新聞網 / 綜合報導
即便貴為兩屆例行賽MVP的字母哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），仍對詹皇(LeBron James)敬畏三分。 路透社
即便貴為兩屆例行賽MVP的字母哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），仍對詹皇(LeBron James)敬畏三分。 路透社

雖然「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）已躍身為聯盟頂尖巨星之林，但依舊對湖人球星詹姆斯(LeBron James)敬畏三分，詹皇在聯盟生存18個賽季絲毫沒有衰退跡象，也讓字母哥對於詹姆斯如何維持「龍體」感興趣。

現年36歲的詹姆斯，本季仍舊展現MVP身手，場均貢獻25.8分、8.0籃板、7.8助攻，日前在戴維斯(Anthony Davis)受傷缺陣下，帶領湖人維持24勝13負的佳績，明星賽前僅僅缺席1場比賽，如此驚人的身體素質也讓字母哥大嘆不可思議。

「詹姆斯是怎麼維持狀態，成為世界最佳球員，即將邁入生涯第18年的他，依然是聯盟中頂尖球星，這很有趣，我想知道他如何辦到的。我認為非常不可思議，這18年來始終如一，這很不容易。」

身為總冠軍賽常客的詹姆斯，過去10個賽季僅1次未能闖進決賽，帶隊實力無庸置疑，也讓身為兩屆例行賽MVP的字母哥，對詹皇給予極高評價。

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