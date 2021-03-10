NBA／深陷交易傳聞讓羅瑞受夠了 IG諷刺媒體在說謊

本季暴龍戰績不如預期，在戰力明顯不足情形下，也讓陣中老將羅瑞（Kyle Lowry）深陷交易傳聞，隨後更是傳出這位六屆全明星後衛非常期待球隊將他交易出去，讓羅瑞也在個人IG駁斥這項假消息，痛批媒體在說謊。

羅瑞的合約將在本賽季到期，在避免空手而回的情況下，許多人推測暴龍應會將這位奪冠老臣當成交易包裹，也傳出家鄉球隊76人有機會成為羅瑞下家。

而近日更是有媒體火上加油，《The Ringer》的記者羅斯席洛（Ryen Russillo）爆料，自從傳出交易誹聞後，羅瑞始終告訴身邊的人，自己非常期待被交易，最終也讓羅瑞忍無可忍，在IG上痛批這項假訊息，「人們在媒體上說的謊言實在太厲害了，不是我說的話就不要隨意散佈！」

From Kyle Lowry’s desk : pic.twitter.com/gOryFnIdNE — Kayla Grey (@Kayla_Grey) March 9, 2021

甩開季初低潮，目前暴龍以17勝19負的戰績名列東區第8，有機會連續8個球季闖進季後賽，而身為暴龍穩定軍心的指揮官，羅瑞也曾向媒體表示自己會專注在球場上，嘗試為暴龍帶來另一座總冠軍。