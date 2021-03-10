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NBA／沒拿到滿分爆氣譙評審 兩位灌籃王為溜馬菜鳥抱不平
日前進行的全明星灌籃大賽，被外界認為最沒有星度的一屆，最終也由拓荒者後衛西蒙斯（Anfernee Simons）奪下冠軍，而拿下最後一名的溜馬菜鳥史坦利（Cassius Stanley）對於這個結果則顯得不服氣，認為自己第一次灌籃有50分的水準。
史坦利在第一灌中做了自拋後胯下換手灌籃的動作，落地後更是霸氣的用兩手比出50，自信認為此灌可獲得高分讚賞，但這招式在灌籃大賽早已見怪不怪，見過許多大風大浪的評審也只給出了44的低分，坐在場邊的史坦利也無奈只能點點頭，而根據《印第安納波利斯星報》報導指出，也在場邊觀賽的兩屆灌籃王拉文（Zach LaVine）甚至走到身旁對史坦利說：「你的分數只有44分？」
Judges gave CASSIUS STANLEY a score of 44!?!— Ballislife.com (@Ballislife) March 8, 2021
pic.twitter.com/t7U0fe9KNS
日前遭活塞買斷後轉戰籃網、2011年灌籃大賽冠軍得主葛里芬（Blake Griffin）也為史坦利打抱不平，「那次灌籃非常精彩，但只拿了44分，這太瘋狂了，聯盟可以考慮下次不要再請這些評審了。」
史坦利則表示，「這個灌籃非常棒，但評審卻一致認為我是第1灌當中最差的，我可能是被搶劫了，丟掉50分」，史坦利也透露自己計畫明年再次參加灌籃大賽。
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