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NBA／明星賽也有學長學弟制？沙波尼斯置物櫃超寒酸
日前NBA全明星賽才剛落幕，就被爆出不同球星的置物櫃有差別待遇，美國知名籃球分析網站《Hoop Central》釋出一張柯瑞（Stephen Curry）與溜馬沙波尼斯（Domantas Sabonis）置物櫃差異的照片，讓不少球迷質疑難道連全明星賽都有「學長學弟制」？
金州勇士一哥柯瑞是聯盟常駐的人氣王，不但生涯7度入選明星賽，球衣銷售排名也總是名列前茅，可見工作人員替他準備的置物櫃絲毫不馬虎，反觀替補杜蘭特（Kevin Durant）席次首度入選明星賽的溜馬隊沙波尼斯，他的置物櫃看起來就像是從當地高中校園內臨時搬來的鐵皮衣櫃，連名牌也是臨時擺上去，寒酸程度可見一斑。
而沙波尼斯也透過IG發文自嘲，「我的置物櫃比你們的好！」也引粉絲在下方打趣留言，說道：「太不公平了！你竟然有爆米花」、「我學校的置物櫃都比這個好」、「我們才不在乎柯瑞有多好的待遇。」
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