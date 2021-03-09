NBA／凡妮莎打贏布萊恩空難照官司 法官將公布涉案警員姓名

湖人傳奇球星布萊恩(Kobe Bryant)與愛女吉雅娜（Gianna Bryant），去年1月因直升機墜毀而罹難，但當地警方卻惡意散佈事故照片，布萊恩遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant）憤而向洛杉磯警局提告，今(9)日法官宣判判決結果，由凡妮莎獲得勝訴，將會遵照其意願公開散佈照片的4位警員姓名。

根據去年《洛杉磯時報》報導，洛杉磯當地警方遭指控出現嚴重違紀行為，將布萊恩直升機空難現場照片隨意曝光，並展示給不相關人士觀看，而凡妮莎的委任律師也發表聲明痛斥此舉，「這是言語無法形容的惡劣行為，徹底違反人的善性、彼此尊重還有受害者跟家屬的隱私權。」

凡妮莎在上個月發表聲明表示，呼籲洛杉磯警方公開惡意散佈空難照警員的姓名，強調他們必須為自己的不當行為付出代價，「任何面臨指控的人都不應該受到保護，這些人的名字都應該公諸於世。」

儘管洛杉磯當地警方不希望將涉案警員的姓名公開，認為此作法將對他們產生不利影響，但在今日判決結果當中，仍然由凡妮莎取得勝利，負責審理此案的法官也在判決書中表示，「即使照片已經不存在，但他們的行為與立場完全不一致。」，也將會遵照凡妮莎意願，公布這4名警員的姓名。