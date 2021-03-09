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NBA／勇士看上歐拉迪波 美媒幫出點子：拿榜眼去換

聯合新聞網 / 綜合報導
缺少第二得分點的勇士，傳出看上火箭後場好手歐拉迪波（Victor Oladipo，左） 歐新社。
缺少第二得分點的勇士，傳出看上火箭後場好手歐拉迪波（Victor Oladipo，左） 歐新社。

本季勇士以19勝18負的戰績排在西區第9，團隊進攻重擔也多數落在柯瑞（Stephen Curry）身上，缺乏穩定第二得分點成為勇士本季最大問題，根據《The Ringer》報導，勇士對火箭後場好手歐拉迪波（Victor Oladipo）感到興趣。

《The Ringer》專欄作家歐康納（Kevin O'Connor）表示，儘管歐拉迪波尚未找回明星身手，但勇士仍有意願聽取火箭報價，歐康納認為，目前火箭著眼於勇士2021年受保護的首輪籤(前三順位保護)，以及去年榜眼威斯曼（James Wiseman）。

而根據球團相關人士透露，勇士不曾考慮交出2021年的選秀籤以及威斯曼，除非可以換回如同「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）及恩比德（Joel Embiid）等超級球星。

歐拉迪波曾為兩屆全明星球員，但2019年遭逢右膝四頭肌鍵斷裂傷勢後，至今仍無法重拾過往身手，儘管歐拉迪波平均每場仍可拿下20.0分、5.2籃板、4.5助攻，但整體命中率不及4成，三分球命中率也只有3成31，而勇士若想透過交易獲得歐拉迪波，仍要匹配高達年薪2100萬美元的薪水，且季末即將成為自由球員的歐拉迪波，傳出想奔向南灘為熱火效力。

火箭 薪水

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