NBA／勇士看上歐拉迪波 美媒幫出點子：拿榜眼去換

曾貴為NBA選秀狀元的葛里芬（Blake Griffin），2010年出道後一度成聯盟中最炙手可熱的超級巨星，他猛獸級的體能和勁爆灌籃震撼人心，並與保羅(Chris Paul)於洛杉磯組雙巨頭，成為聯

2021-03-09 07:00