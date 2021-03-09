G聯盟／闖季後賽4強 林書豪預告還有2場

NBA明星賽後休兵到台灣時間周四再點燃戰火，今天G聯盟熱身賽先登場，「哈佛小子」林書豪所屬的聖塔克魯茲勇士隊首戰就讓對手創下G聯盟本季得分新低，最終以110：81大勝里奧格蘭德山谷毒蛇隊，挺進4強。

聖塔克魯茲勇士昨天先發得分都達兩位數，上場26分鐘的林書豪，10投5中包含3投2中的三分球，攻下12分外帶全隊最多8助攻，率隊上半場就拉開差距，拿到4強賽和萊克蘭魔術隊碰頭的門票。

季後賽開戰日適逢婦女節，林書豪除開心通過首戰考驗，賽後也感性分享和母親的小故事，他在社群平台放上一張童年和母親的合照，「她告訴我如何排除外界雜音，去追尋夢想，他給我的好建議就是『盡力，其餘就相信上帝』。」

托波尼（Axel Toupane）今天攻下勇士全隊最高24分外帶11籃板，本季第4度繳出「雙10」，遭金州勇士下放到G聯盟的史邁樂基奇（Alen Smailagic）12分、9籃板。

G聯盟去年賽季因新冠肺炎疫情喊卡，今年季後賽採取「泡泡」形式舉行，晉級的8支隊伍齊聚佛州，賽制是單淘汰賽；勇士順利開紅盤，林書豪也預告「還有2場」。