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NBA／加入籃網成第四人 葛里芬：唯一目標總冠軍

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
葛里芬。 美聯社
葛里芬。 美聯社

和活塞隊達成買斷協議的葛里芬（Blake Griffin） ，有許多季後賽球隊對他有興趣，他最終選擇籃網隊，近期受訪也親自解釋原因，他說：「他們會需要第4人。」

籃網原本就有杜蘭特（Kevin Durant）和厄文（Kyrie Irving）兩位球星，季中又交易來前火箭隊「大鬍子」哈登（James Harden），組成3巨頭，明星賽前24勝13敗戰績排東區第2，和龍頭76人也僅有半場差距。

葛里芬還提到，向來很尊敬第一年率籃網的教頭奈許（Steve Nash），對籃網球員也都有一定好感，「這是很困難的選擇，而我想加入的是一支堅強的團隊。」

葛里芬也不諱言，加入籃網的唯一目標就是拿下總冠軍，「有些年來，這目標比其它年更真實，這就是我為何來布魯克林的原因。」

這季葛里芬場均繳出12.3分，不過命中率不是太好，外線僅3成15，整體命中率也只有3成65。

籃網 葛里芬 76人

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