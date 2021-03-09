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NBA／葛里芬正式加盟籃網 哈登：他渴望贏球

中央社 / 紐約8日綜合外電報導
前選秀狀元葛里芬正式加盟布魯克林籃網。 截圖自籃網官方推特
前選秀狀元葛里芬正式加盟布魯克林籃網。 截圖自籃網官方推特

前選秀狀元葛里芬正式加盟布魯克林籃網，新隊友明星後衛哈登對此表示，他看得出來，葛里芬渴望贏球。

下週將滿32歲的葛里芬（Blake Griffin）加入後，將讓目前戰績24勝13敗，在東區排名第2的籃網，有機會挑戰冠軍。

身高206公分、體重113公斤，曾6次入選參加明星賽的「幹籃哥」葛里芬加入籃網後，讓總教練奈許（Steve Nash）再添一名可用之兵。籃網陣中原本已有一雙後衛哈登（James Harden）、厄文（Kyrie Irving）和前鋒杜蘭特（Kevin Durant）組成的「3巨頭」，葛里芬的加盟，將讓籃網如虎添翼，組成令各隊更為畏懼的「4巨頭」。

籃網總經理馬克斯（Sean Marks）在聲明中說：「我們很幸運，能在球季這個時候，迎來葛里芬這種高水準的球員。」

「葛里芬是名全能型前場球員，多年來也都在聯盟中有很好的表現，我們十分期待那些不論場內、外，他能為布魯克林帶來的影響。」

根據報導，葛里芬是在上個月放棄舊合約中的1330萬美元（約新台幣3.79億元），提前離開底特律活塞

哈登告訴籃網的官網說：「我十分肯定，他（指葛里芬）想要贏球。」

「如果他只想要拿到更多錢，那他會選擇底特律，他想要贏球、他想要在重要的時刻留在場上，而我敢說，那是他來這裡的一大原因，他也一定能為這支球隊做出巨大的貢獻。」

葛里芬11年生涯，除是選秀狀元，也是2010-11年球季的年度最佳新秀，2013-14年球季在年度最有價值球員（MVP）票選中排名第3，曾3次入選NBA年度第2隊、2次進到NBA年度第3隊，先後待過洛杉磯快艇、活塞，共打了642場比賽，平均每戰可獲21.4分、8.7籃板、4.4助攻。

本季，葛里芬在活塞打了20場比賽，平均可獲12.3分、5.2籃板。

葛里芬 籃網 活塞

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