萊里佈局如后翼棄兵 準備出手奪冠拼圖

熱火上半季18勝18敗，擺脫傷兵、新冠檢疫短兵缺將困擾，排名重新回東區第六。上季打進NBA總冠軍賽的熱火，當然不會滿足現況，熱火唯一目標就是打進總冠軍賽，全力爭冠。

全世界都清楚，熱火還需要一個球星，老的、年輕的都可以，熱火總裁萊里(Pat Riley)肯定會趕在3月25日球員交易截止日前為熱火交易到一名「關鍵球員」，這個球員可能是老球星，也可能是年輕球星。

萊里教父般經營智慧，他對比賽、籃球、情勢、人性的理解，對球隊需求和交易買賣的掌握度，史上唯一。萊里下的這盤大棋，有如后翼棄兵般沉穩佈局，他精準的看中三個重要，而且都可能弄到手上「奪冠拼圖」。

熱火去年離總冠軍獎盃只差一步，本季球隊表現出現衰退，依過去的經驗，總裁萊里可能隨時準備出手大補強。 歐新社資料照片

第一個是暴龍控球羅瑞

羅瑞35歲，他已經老了，但他是識途老馬，熱火拼奪冠就是最近這兩年，羅瑞的組織、帶動和關鍵得分、防守，都能幫助熱火成為更好球隊。

萊里會瞄準羅瑞最主要考量就是暴龍需要年輕化，暴龍今年如果交易不到騎士中鋒佐蒙德，暴龍戰力很難突破就得進入完全重建，交易羅瑞，接收像熱火射手赫洛、羅賓森這種年輕球員和潛力新秀，熱火有足夠籌碼可以說服暴龍投入交易。

熱火還有中鋒歐林尼克到期合約可以匹配薪資，只要暴龍願意交易，熱火肯定不會錯失拿下爭冠關鍵拼圖機會。

暴龍年輕化勢在必行，萊里可能犧牲一、兩個年輕好手，把羅瑞(右)換進來協助巴特勒(左)，熱火戰力一定快速升級。 美聯社

第二個是火箭控球沃爾

火箭今年已經隊不成隊，什麼都可以賣，只要有年輕、潛力新秀都可以談，更重要的是沃爾在火箭打得也不快樂，他會想去熱火。

沃爾如果加入熱火，熱火如虎添翼，非常可怕。萊里不但聰明絕頂，他也非常務實，熟悉交易雙贏和商業模式。火箭肯定需要交易重建重組，也願意出手沃爾，熱火除了有年輕潛力球員、出色射手，還有長人歐林尼克+中鋒雷納德加起來超過2000萬美元薪資空間可以匹配。

沃爾去熱火是雙贏，甚至可能爆裂式改變東區生態。火箭對熱火可以給的交易籌碼、年輕球員、射手，很難不動心。

火箭近來已是兵敗如山倒，球隊非重建不可，沃爾留著用處不大，萊里可能會趁機來撿便宜。 美聯社

第三個是灰狼中鋒唐斯

灰狼已經爛到谷底，沒有什麼不能交易的，唐斯空有天賦和身材、球技，但他真的缺少贏球決心和鐵血教育。熱火需要唐斯天賦、身材、球技，唐斯更需要熱火鐵血教育、團隊防守和攻防必勝信念。熱火文化能完美改變唐斯，幫助他成為出色統治級中鋒和長人，讓他成就更出色生涯。

萊里看中的就是灰狼必須要的交易+改變，以及灰狼重整重建模式和需求，從生意來看，熱火願意助灰狼重建一臂之力，從籃球來看，這可能雙贏，各取所需，從互助和互補來看，雙方都可能解套，有何不可。

灰狼的本事是抽狀元籤而不是培養狀元好手，本季有沒有唐斯都很有機會殿底，繼續再抽到狀元籤，早點換出唐斯就有更早重建的本錢。 美聯社

NBA教父萊里很難在買斷市場幸運撿漏，比如：已經被活塞買斷的葛里芬決定加入籃網，以及可能被騎士買斷中鋒佐蒙德，基本上選擇加入熱火幾不可能。

很少有NBA球星願意到熱火感受「鐵血教育」和熱火文化，那是紀律、鐵腕訓練和魔鬼般球隊，大多數球員都不想這麼辛苦。買斷市場像葛里芬或佐蒙德這樣的球星幾乎不會主動加入熱火，當代NBA躺贏和抱團觀念，選擇籃網、湖人，可能是這些買斷球員更棒的選項和決定。

3月25日球員交易截止日前萊里出手和決定，極可能改變東區現有情勢和爭冠天平，令人期待。