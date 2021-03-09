不再灌籃的葛里芬 來到籃網還有什麼價值？

曾貴為NBA選秀狀元的葛里芬（Blake Griffin），2010年出道後一度成聯盟中最炙手可熱的超級巨星，他猛獸級的體能和勁爆灌籃震撼人心，並與保羅(Chris Paul)於洛杉磯組雙巨頭，成為聯盟數一數二的勁旅。隨著快艇隊重建，葛里芬被交易至底特律，今年陷入低迷，日前正式與活塞隊分道揚鑣，31歲、受傷無數次的他稍早傳將投奔布魯克林籃網隊，葛里芬的「油箱」剩多少燃料，引發各界討論。

我們不得不承認，今日的葛里芬身手已非昔日，原因並非是年齡，而是膝蓋傷勢讓他的爆發力消失殆盡。2019-20年球季，葛里芬因左膝蓋內側副韌帶受傷而動手術，缺席開季的前十場比賽，為活塞隊打了18場球，他再於2020年1月進入手術房二度開刀，生涯因此蒙上陰影。

快艇隊在2017年與葛里芬簽下5年長約後，隨即將他交易至活塞隊，當時引起一陣譁然，如今幾年過去，各界才明白他的傷勢是快艇隊揮別他的一大主因。 陳光立／攝影

兩年前，葛里芬還是平均每場斬獲24.5分的中前鋒。如今卻得學老球皮調整心態，在聯盟扮綠葉角色，如果不能即時適應，就無法找到定位。釋出前，活塞隊總教練凱西（Dwane Casey）給予充分時間，本季命中率僅剩三成多，每場貢獻12.3分，球團釋出最大耐心，顯然地眼前的葛里芬不再是球隊核心。

不單是活塞隊，各個球團也高度關注曾飛過汽車灌籃、入選六屆全明星的葛里芬，倒底還有多大價值。一位匿名的西區球團主管對媒體HoopsHype表示：「我知道他們（活塞）幾個月來嘗試交易葛里芬，但始終找不到買家。」一位東區球團的主管說，葛里芬只能當個替補，已不可能重返先發。

葛里芬會放棄下一季1330萬薪資換自由，可以說是情不得已的決定。以他狀態觀之，今後不會再有千萬身價，若要在聯盟延續生涯，買斷合約另覓東家是明智之舉。各隊相信，減少葛里芬上場時間、改變打法，還是足以幫助所屬球隊，所以籃網隊孤注一擲，要在他身上賭一把。

幾次受傷後，葛里芬逐漸調整打法。在快艇隊的2013-14年，他意識到向禁區衝擊非長久之道，所以開發中距離跳投這項武器，同時還改善個人運球及傳球能力，一度讓各隊相當頭疼。不知道眼前防守的這個葛里芬，要投要切還是傳。當時的他，每場平均繳出24.1分、9.5個籃板和3.9次助攻頗為全能。

葛里芬在快艇隊打出顛峰，於2013年起逐步開發不同的武器，包括中距離、運球和傳球等，讓人防不勝防，也因此多次入選全明星。 陳光立／攝影

不過，隨著左腿四頭肌酸痛、左膝外側副韌帶傷勢，葛里芬缺席場次愈來愈多，灌籃畫面也相對減少。取而代之地，葛里芬將射程拉到三分線外，欲維持得分效率並減少籃下的碰撞。今年，葛里芬222次投籃就有124次是三分線外出手，三分命中率31.5％。一位匿名的西區隊伍主管說：「他今年狀態很糟，一些可用身體優勢往內打的機會，卻選擇從外線出手，這不是好事。」葛里芬上一次灌籃，竟然出現在2019年的12月。

葛里芬的彈跳力不若以往為事實，身材魁梧卻選外圍出手，顯示身體、心理均沒進入狀態。不過，他並非一無可取，一些球團主管相信，傳球視野出色的葛里芬，可仿效迪奧（Boris Diaw）、傑克森（Mark Jackson）和魔術強森（Magic Johnson）這種高個控衛發展，這對尋求延續生涯的球員來說，是拿出貢獻的最後機會，尤其以傳統中前鋒來說，由葛里芬持球執行檔拆戰術，他表現得相當出色，或許這也是其買斷合約後，引起各隊追逐的原因。

葛里芬生涯轉折點就是受傷階段，多次缺席後迫使快艇隊將其交易出去，而過去兩年於活塞隊也是打打停停，數據因此下滑，不再是昔日的籃球猛獸，來到籃網後可能轉型為球隊的檔拆戰術執行專家。 美聯社

根據瞭解，在昔日同隊戰友喬丹（DeAndre Jordan）勸說下，葛里芬要投奔布魯克林。在三巨頭下打球，可有效分散他的壓力，也能充分利用有限時間，把得分、策應進攻的力量釋放，相對地這是低風險、高報酬的投資，以葛里芬的能耐在板凳佔一席之地不是問題。