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NBA／曾批評里拉德亂出手 喬治：當年是我錯了
在今天（8日）的全明星賽，由詹姆斯（LeBron James）領軍的Team LeBron戰勝杜蘭特（Kevin Durant）的Team Durant，其中里拉德（Damian Lillard）屢屢命中由半場拔起的「Logo Shot」，也讓2019年季後賽被前者絕殺的喬治（Paul George）坦言：「我錯了，那是個好的出手。」
I asked Paul George about the range in today's NBA.— Tomer Azarly (@TomerAzarly) March 8, 2021
PG: "Well I guess i was criticized for the right reason for calling Dame's shot in the playoffs a bad shot. I mean I see this guy's range is crazy."
Me: "So is that no longer a bad shot?"
PG: "It's a great shot. 2 thumbs up." pic.twitter.com/fFZhlNREvc
時間回到2019年季後賽首輪、有雷霆隊上拓荒者的第五戰，里拉德除了在關門戰砍下50分，最後還在兩隊平手時於半場零秒出手，命中了絕殺三分球，當時被絕殺的喬治似乎還無法相信眼前發生的事，在訪談中表示：「我不在乎其他人怎麼想，但那是個壞的出手選擇。」
而在今天的明星賽兩人成了隊友，在看到里拉德砍下8記三分球，還有幾球從半場出手的「Logo Shot」後，他公開承認自己是錯的，在賽後採訪表示：「那些之前評論我的人是對的，里拉德的射程範圍太誇張了。」
記者繼續問道：「所以你覺得當時那球還是格糟糕的出手選擇？」喬治則回道：「是個好球，我給2個大拇指。」
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