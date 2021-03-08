快訊

首爾酒駕者撞死台女生遭求處6年 醫生父難過回應了

王牌專訪擊沉英國王室：哈利梅根的「歐普拉爆彈」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／曾批評里拉德亂出手 喬治：當年是我錯了

聯合新聞網 / 綜合報導
里拉德屢屢命中由半場拔起的「Logo Shot」，也讓2019年季後賽被前者絕殺的喬治（Paul George）坦言：「我錯了，那是個好的出手。」 取自拓荒者隊推特
里拉德屢屢命中由半場拔起的「Logo Shot」，也讓2019年季後賽被前者絕殺的喬治（Paul George）坦言：「我錯了，那是個好的出手。」 取自拓荒者隊推特

在今天（8日）的全明星賽，由詹姆斯（LeBron James）領軍的Team LeBron戰勝杜蘭特（Kevin Durant）的Team Durant，其中里拉德（Damian Lillard）屢屢命中由半場拔起的「Logo Shot」，也讓2019年季後賽被前者絕殺的喬治（Paul George）坦言：「我錯了，那是個好的出手。」

時間回到2019年季後賽首輪、有雷霆隊上拓荒者的第五戰，里拉德除了在關門戰砍下50分，最後還在兩隊平手時於半場零秒出手，命中了絕殺三分球，當時被絕殺的喬治似乎還無法相信眼前發生的事，在訪談中表示：「我不在乎其他人怎麼想，但那是個壞的出手選擇。」

而在今天的明星賽兩人成了隊友，在看到里拉德砍下8記三分球，還有幾球從半場出手的「Logo Shot」後，他公開承認自己是錯的，在賽後採訪表示：「那些之前評論我的人是對的，里拉德的射程範圍太誇張了。」

記者繼續問道：「所以你覺得當時那球還是格糟糕的出手選擇？」喬治則回道：「是個好球，我給2個大拇指。」

相關新聞

NBA／安戴托昆波破紀錄奪全明星賽MVP 史上首位歐洲球員

相較於上季全明星賽最後一節的針鋒相對，本季由於「Team LeBron」前三節打完已經大幅領先，因此第四節雙方顯得毫無火花，最後靠著里拉德（Damian Lillard）的「Logo Shot」達到目

NBA／詹皇組隊不敗！ 全明星賽改選秀制後奪4連勝

即使自己本人今（8）日僅出賽13分鐘且只打了前2節，詹姆斯（LeBron James）所組隊伍仍以170比150輕取對手，戰勝由因傷從缺的杜蘭特（Kevin Durant）所組的隊伍

NBA／第7位多次三分球大賽奪冠 柯瑞：浪花兄弟回來了

7度參加三分球大賽的柯瑞（Stephen Curry）在今年決賽中上演一場絕殺秀，贏得個人生涯第2座三分球大賽冠軍。

NBA／拓荒者第一人！西蒙斯彈跳力驚人 灌籃大賽奪冠

受到新冠肺炎疫情影響，聯盟將明星週活動濃縮集中在一日舉行，明星賽前進行了技術挑戰賽和三分球大賽，而中場休息時間則是上演了灌籃大賽。

NBA／曾批評里拉德亂出手 喬治：當年是我錯了

在今天（8日）的全明星賽，由詹姆斯（LeBron James）領軍的Team LeBron戰勝杜蘭特（Kevin Durant）的Team Durant，其中里拉德（Damian Lillard）屢屢

NBA／明星賽照辦 詹姆斯：疫情下要有不同看法

NBA全明星賽在新冠肺炎疫情下落幕，指標球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）領軍的隊伍以170：150輕取杜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。