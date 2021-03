NBA／曾批評里拉德亂出手 喬治：當年是我錯了

在今天(8日)的全明星賽,由詹姆斯(LeBron James)領軍的Team LeBron戰勝杜蘭特(Kevin Durant)的Team Durant,其中里拉德(Damian Lillard)屢屢命中由半場拔起的「Logo Shot」,也讓2019年季後賽被前者絕殺的喬治(Paul George)坦言:「我錯了,那是個好的出手。」

I asked Paul George about the range in today's NBA.



PG: "Well I guess i was criticized for the right reason for calling Dame's shot in the playoffs a bad shot. I mean I see this guy's range is crazy."



Me: "So is that no longer a bad shot?"



PG: "It's a great shot. 2 thumbs up." pic.twitter.com/fFZhlNREvc