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NBA／明星賽照辦 詹姆斯：疫情下要有不同看法

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
詹姆斯。 美聯社
詹姆斯。 美聯社

NBA全明星賽在新冠肺炎疫情下落幕，指標球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）領軍的隊伍以170：150輕取杜蘭特（Kevin Durant）明星隊，詹姆斯賽後對明星賽的看法也有些許改觀。

詹姆斯最初對於聯盟決定舉辦明星賽的決定持反對立場，直到賽前練習也如此，但今天賽後稍微改口，他說：「我很愛我們的聯盟，我愛高水準的比賽，也投身在我有熱情的事情上，只是身處疫情仍流行的球季，我想我們應該要用稍微不同的方式來看待。」

「不過這些並非我能控制，我唯一能做的就是做好自己。」詹姆斯說。

NBA主席席佛（Adam Silver）強調，舉辦明星賽並非「向錢看齊」，聯盟也有針對明星賽舉辦城市亞特蘭大祭出多項規定，避免群聚造成疫情擴散，不過賽前幾小時聯盟才公告，76人隊球星安比德（Joel Embiid）和西蒙斯（Ben Simmons）因有接觸到新冠肺炎確診患者，臨時確定無法參與明星賽。

兩位球星其實都已搭乘私人專機抵達亞特蘭大，可能造成的風險就是詹姆斯最初反對明星賽舉行的考量。

「顯然的，有些發生的事情就是我們覺得可能發生的狀況。」詹姆斯表示，遺憾安比德和西蒙斯今天無法一起上場，也祝福兩位76人球星一切安好，但風險仍存在，「即使他們不是檢驗呈陽性的人，接續追蹤仍會造成些混亂，但我們仍在這裡。」

詹姆斯 76人

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