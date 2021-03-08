NBA／明星賽技術挑戰賽 溜馬長人沙波尼斯稱霸

美國職籃NBA明星賽系列活動之一的技術挑戰賽，今天最終由兩名長人對決，沙波尼斯在率先砍進三分球的情況下，力壓佛契維奇，拿下技術挑戰賽冠軍。

技術挑戰賽（Skills Challenge）今天為整個NBA明星賽系列活動揭開序幕，參賽球員兩兩捉對廝殺，率先完成S型運球、傳球、上籃、三分球等「關卡」者獲勝。

決勝的第3輪，沙波尼斯（Domantas Sabonis）在最後率先砍進三分球，因此拿下技術挑戰賽的冠軍。

第1輪的比賽，印第安納溜馬的沙波尼斯擊敗紐約尼克的藍德爾（Julius Randle），奧蘭多魔術的佛契維奇（Nikola Vucevic）擊敗波特蘭拓荒者的科溫頓（Robert Covington）。

晉級第2輪的沙波尼斯和佛契維奇，分別對上「種子選手」達拉斯獨行俠的唐西奇（Luka Doncic）和鳳凰城太陽的保羅（Chris Paul），結果兩名種子陸續落馬，讓這次技術挑戰賽的決賽，意外由沙波尼斯和佛契維奇兩名長人對決。

NBA明星賽系列活動，今年因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的關係，集中在同一天、同一場地進行。