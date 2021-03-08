NBA／接觸染疫患者 安比德及西蒙斯無法參加明星賽
美國職籃NBA明星賽今天將在喬治亞州亞特蘭大登場，但費城76人球星安比德和西蒙斯確定無法參賽，因為他們在賽前接觸過一名2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診患者。
安比德（Joel Embiid）和西蒙斯（Ben Simmons）據傳曾在費城接觸一名理髮師，這名理髮師於今晨確診2019冠狀病毒疾病。
兩名球星接受理髮師的服務後，就前往明星賽主辦城市亞特蘭大。
兩人預計今天接受檢測，76人隊總教練瑞佛斯（Doc Rivers）表示，他不確定安比德和西蒙斯會待在亞特蘭大多久。
安比德和西蒙斯抵達亞特蘭大後，都沒有接觸到其他明星賽球員。
安比德原本是布魯克林籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）選中的明星賽Team Durant先發球員，但現在他將被紐奧良鵜鶘前鋒威廉森（Zion Williamson）遞補取代。
西蒙斯原本則是洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）領軍的Team LeBron替補戰力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言