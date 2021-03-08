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NBA／接觸染疫患者 安比德及西蒙斯無法參加明星賽

中央社 / 亞特蘭大7日綜合外電報導
安比德。 美聯社
安比德。 美聯社

美國職籃NBA明星賽今天將在喬治亞州亞特蘭大登場，但費城76人球星安比德和西蒙斯確定無法參賽，因為他們在賽前接觸過一名2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診患者。

安比德（Joel Embiid）和西蒙斯（Ben Simmons）據傳曾在費城接觸一名理髮師，這名理髮師於今晨確診2019冠狀病毒疾病。

兩名球星接受理髮師的服務後，就前往明星賽主辦城市亞特蘭大。

兩人預計今天接受檢測，76人隊總教練瑞佛斯（Doc Rivers）表示，他不確定安比德和西蒙斯會待在亞特蘭大多久。

安比德和西蒙斯抵達亞特蘭大後，都沒有接觸到其他明星賽球員。

安比德原本是布魯克林籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）選中的明星賽Team Durant先發球員，但現在他將被紐奧良鵜鶘前鋒威廉森（Zion Williamson）遞補取代。

西蒙斯原本則是洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）領軍的Team LeBron替補戰力。

西蒙斯（右）。 美聯社
西蒙斯（右）。 美聯社

西蒙斯 76人

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