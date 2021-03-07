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NBA／不強制球員接種疫苗 仍相信下季例行賽恢復82場

中央社 / 洛杉磯6日綜合外電報導
NBA不強制球員接種疫苗。 法新社
NBA不強制球員接種疫苗。 法新社

美國職籃NBA總裁席佛（Adam Silver）表示，聯盟不會要求球員接種疫苗，但如果對抗疫情的進展持續下去，聯盟下個賽季將可恢復正常賽程，而且進場觀眾可以「比較多」。

NBA這個賽季在去年12月22日開打，受到疫情影響，每支球隊將只進行72場比賽。

NBA全明星賽在喬治亞州亞特蘭大登場前夕，席佛今天舉行虛擬記者會表示：「現在我們大概有一半球隊讓球迷進場觀賽，如果2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗繼續以現在的速度接種，並且能繼續有效對抗一般病毒及變種病毒，我們希望下季球場觀眾能比較多。」

席佛說，在未來的賽季中，目前還沒有任何在海外進行表演賽或例行賽的計畫，但他仍然有信心從10月開始到明年6月結束的賽事中，球隊能夠打滿82場比賽。

席佛表示：「在這一點上，我很樂觀，認為我們將能準時開始。」

他表示，是否接種疫苗是「個人決定」，「球員必須像我們社區中的每個人一樣做決定」。

他說，NBA和球員工會正合作向球員提供疫苗資訊，也鼓勵他們向私人醫師或其他顧問尋求資訊。

席佛說，就他所知，還沒有任何NBA球員已經接種疫苗，但有些教練和其他員工因為年齡或其他原因而有資格接種者已注射疫苗。

NBA 喬治

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