HBL／淡商全勝寫連霸 隊長大噴淚

HBL女甲級衛冕軍淡水商工今天完成連霸最後一哩路，靠著第二節14：0強攻，一路壓著冠軍戰對手永仁高中，以76：51大勝後隊長郭虹廷立刻飆淚，賽後記者會提到三年的點滴又數度哽咽。

高一就是球隊培養重點的郭虹廷承認，過去兩年仗勢有學姊頂著，有時練球不太認真，「學姊畢業了，要去承擔責任，有時候有點情緒，也不會表現出來。」她坦言今年有許多壓力，「去年拿冠軍，今年大家都看好我們，但怕翻船，奪冠那刻，終於放下了！」

郭虹廷還透露，4強戰前睡很不好，昨天和陽明高中激戰後倒是一夜好眠。

淡商隊長HBL最終戰繳出17分、9籃板，後衛邱昱珺傳出11助攻，高二韓汛攻下全場最高20分，菜鳥中鋒蕭豫玟則是抓下16籃板，教頭陳美莉笑說：「淡商回來了，這就是我們要打得球！」

淡商曾在82到84學年完成HBL女甲級史上第一度3連霸，今年完成14戰「全勝封后」，代表明年有機會挑戰第2度3連霸，韓汛笑說壓力不大，「我還有隊友，隊友會幫助我，我們是團隊。」

韓汛今天攻下20分，和郭虹廷都是MVP熱門人選，陳美莉喊手心手背都是肉，「我們球員都是MVP，投我好了！」郭虹廷誠實說，若是學妹拿MVP，多少會有一點點遺憾，不過3年拿了2座MVP，也很圓滿。

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