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NBA／華克爆曾與喬丹瘋狂打牌36小時 兩人一度輸光90萬美元

聯合新聞網 / 綜合報導
前塞爾蒂克球星華克（圖）與喬丹，兩人在過去都是以愛好賭博而臭名遠播。 歐新社
前塞爾蒂克球星華克（圖）與喬丹，兩人在過去都是以愛好賭博而臭名遠播。 歐新社

前塞爾蒂克球星華克（Antoine Walker）與喬丹（Michael Jordan），兩人在過去都是以愛好賭博而臭名遠播，華克日前在Podcast節目上爆料，自己曾與喬丹打牌賭博，時間甚至長達36小時。

在去年，喬丹嗜賭成性的謠言在紀錄片《The Last Dance》得到證實，劇中公牛隊保全人員沃尼亞克（John Michael Wozniak）告訴大家喬丹牌局玩得有多大。

華克則在美國Podcast節目《All Things Covered》中提到，「喬丹的牌局玩得很大，如果你沒帶個至少20000美金，根本沒有上桌的機會，我記得有次跟他大戰了36個小時，我和喬丹組隊，與其他人對賭，我們狂輸了90萬美元。」

華克繼續說道：「但不服輸的喬丹還想繼續，我們總共打了36個小時，他還因此取消了重返籃壇的記者會，當時根本沒人知道他為何取消，原因甚至是在打牌賭博，我們後來居上，最後只輸2萬美元，但喬丹還不服輸，他累到趴下睡著，又倒輸了18萬美元。」

1998年喬丹帶領公牛王朝在拿下第6冠後對外宣佈退休，01年在巫師復出前，他原本打算開記者會。

事實上喬丹的籃球生涯，在重大比賽前聚賭的消息多如牛毛，其一是在1993年季後賽期間，公牛在東區決賽面對紐約尼克的前一晚，喬丹就在當地賭博。喬丹無疑擁有傳奇般的連勝紀錄，並且顯然不會受任何事阻礙。

賭博 記者會 紀錄片 保全 紐約

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