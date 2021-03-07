快訊

宜蘭虐童案保母夫妻收押 女童顱內出血開腦仍昏迷

保戶注意了！ 下半年醫療險保費恐暴漲但壽險更便宜

NBA／聯盟LOGO換布萊恩？ 總裁席佛：現在的比較合適

聯合新聞網 / 編輯蔣明翰／ 綜合報導
現行的NBA標誌為湖人傳奇球星衛斯特（Jerry West）的運球剪影，他個人也表示如果聯盟要把他換下，自己也欣然接受。 歐新社
現行的NBA標誌為湖人傳奇球星衛斯特（Jerry West）的運球剪影，他個人也表示如果聯盟要把他換下，自己也欣然接受。 歐新社

據美媒《Bangkok Post》報導，NBA總裁席佛（Adam Silver）表示，儘管外界欲將LOGO換為布萊恩（Kobe Bryant）的呼聲越來越高，但他目前沒有計畫要改變現行的NBA標誌。

先前籃網隊球星厄文（Kyrie Irving）在個人社群媒體上發表，希望聯盟將標誌更換為已故球星布萊恩的剪影，當時也引起球迷熱議，而這項訴求似乎也傳到了聯盟高層的耳中，今（7日）NBA總裁席佛在全明星賽前夕透過虛擬發佈會回應：「這個LOGO是標誌性的，我不認為現在是合適的時間點去更做更動。」

在《change.org》請願網站有項「讓布萊恩成為新NBA LOGO」的請願書，其中已有超過30萬球迷連署。

籃網隊球星厄文也替此想法背書：「他是我們這個世代的榜樣，我不管其他人怎麼說，布萊恩成為LOGO需要被實現，黑人國王建立了這個聯盟。」

現行的NBA標誌為湖人傳奇球星衛斯特（Jerry West）的運球剪影，他個人也表示如果聯盟要把他換下，自己也欣然接受。

NBA總裁席佛（Adam Silver）表示，儘管外界欲將LOGO換為布萊恩（Kobe Bryant）的呼聲越來越高，但他目前沒有計畫要改變現行的NBA標誌。 歐新社
NBA總裁席佛（Adam Silver）表示，儘管外界欲將LOGO換為布萊恩（Kobe Bryant）的呼聲越來越高，但他目前沒有計畫要改變現行的NBA標誌。 歐新社

而席佛今天也公開表示，聯盟甚至沒有對此事進行過討論，他透露聯盟已經將明星賽最有價值球員更名為布萊恩獎，對於LOGO的更換與否，或許還可以重新商量：「我很感謝有人提出意見，但我認為現行的標誌很適合。」

相關新聞

G聯盟／例行賽最終戰砍26分 林書豪以勇士為榮

今天（7號）為G聯盟賽季收關日，季後賽接著就將緊鑼密鼓地在明日登場，前場攻下同列全隊最高20分但遺憾未能率隊奪勝，林書豪今天一役再接再厲砍進26分，而聖塔克魯茲勇士也以113比103歷經延長驚險擊敗奧克拉荷馬藍色。

NBA／全明星賽8號盛大開打 賭盤看好詹皇4奪MVP

（Kevin Durant）隊間鹿死誰手備受矚目外，其他個人殊榮獎落誰家也倍受期待。

NBA／聯盟LOGO換布萊恩？ 總裁席佛：現在的比較合適

據美媒《Bangkok Post》報導，NBA總裁席佛（Adam Silver）表示，儘管外界欲將LOGO換為布萊恩（Kobe Bryant）的呼聲越來越高，但他目前沒有計畫要改變現行的NBA標誌。

NBA／憂留負面影響 葛登勉同儕續挑戰灌籃大賽

2020年灌籃大賽爭議時隔超過一年時間，還是在不少球迷腦海中記憶猶新，這也進一步確立葛登（Aaron Gordon）最強亞軍的稱號，他上屆在一片抱不平的聲浪中輸給瓊斯（Derrick Jones Jr

NBA／跟哈沃德看不對眼 歐尼爾怪節目搭檔亂喊超人

歐尼爾（Shaquille O'Neal）自許以批評代替鼓勵刺激後輩進步，特別是主打同樣位置的現役長人都難逃他毒舌功力，像戴維斯（Anthony Davis）就被說是大前鋒而非中鋒，領到史上中鋒最大約

NBA／傳洛城雙雄也欲搶人 籃網簽葛里芬仍握一優勢

葛里芬（Blake Griffin）與活塞完成買斷恢復自由身，《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）指出，籃網、勇士、熱火與拓荒者對簽下他感到興趣，且《紐約時報》記者史坦（

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。