NBA／聯盟LOGO換布萊恩？ 總裁席佛：現在的比較合適

據美媒《Bangkok Post》報導，NBA總裁席佛（Adam Silver）表示，儘管外界欲將LOGO換為布萊恩（Kobe Bryant）的呼聲越來越高，但他目前沒有計畫要改變現行的NBA標誌。

先前籃網隊球星厄文（Kyrie Irving）在個人社群媒體上發表，希望聯盟將標誌更換為已故球星布萊恩的剪影，當時也引起球迷熱議，而這項訴求似乎也傳到了聯盟高層的耳中，今（7日）NBA總裁席佛在全明星賽前夕透過虛擬發佈會回應：「這個LOGO是標誌性的，我不認為現在是合適的時間點去更做更動。」

在《change.org》請願網站有項「讓布萊恩成為新NBA LOGO」的請願書，其中已有超過30萬球迷連署。

籃網隊球星厄文也替此想法背書：「他是我們這個世代的榜樣，我不管其他人怎麼說，布萊恩成為LOGO需要被實現，黑人國王建立了這個聯盟。」

現行的NBA標誌為湖人傳奇球星衛斯特（Jerry West）的運球剪影，他個人也表示如果聯盟要把他換下，自己也欣然接受。

NBA總裁席佛（Adam Silver）表示，儘管外界欲將LOGO換為布萊恩（Kobe Bryant）的呼聲越來越高，但他目前沒有計畫要改變現行的NBA標誌。 歐新社

而席佛今天也公開表示，聯盟甚至沒有對此事進行過討論，他透露聯盟已經將明星賽最有價值球員更名為布萊恩獎，對於LOGO的更換與否，或許還可以重新商量：「我很感謝有人提出意見，但我認為現行的標誌很適合。」