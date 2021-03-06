NBA明星賽／安戴托昆波與詹姆斯 對手變戰友

前兩屆美國職籃NBA明星賽，球星安戴托昆波與詹姆斯是上陣拚輸贏的對手，本屆則是並肩作戰的隊友，安戴托昆波說，希望能幫擔任隊長的詹姆斯贏得明星賽4連勝。

NBA明星賽的賽制，從2018年起由以往的東西對決，改爲無東西區限制，由東區和西區票數最高的球員擔任隊長，再由兩位隊長自行挑選中意之球員。詹姆斯（LeBron James）在改制首年擔任隊長，之後兩屆擔任隊長連戰皆捷，贏得明星賽3連勝。

「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）則是2019與2020年明星賽隊長，連續兩年淪為詹姆斯的手下敗將，不過今年的明星賽，詹姆斯仍舊是獲選為隊長，安戴托昆波則被他相中成為並肩作戰的隊友。

其實兩人首度在明星賽的搭配可溯及2017年，當時22歲的字母哥首次入選東區明星隊，全場17投14中斬獲30分，隔年也就是2018年明星賽，字母哥與詹姆斯又再次攜手。兩人分別獲得2度及4度聯盟MVP。

談到即將點燃戰火的2021年明星賽，字母哥說：「我必須善盡本分，也要正常發揮，並像往常一樣：努力打球，希望能幫助他（詹姆斯）贏球。」

以往NBA明星賽週通常都是球季中亮點，但因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴峻，本屆明星賽縮減相關慶祝活動，比賽不開放觀眾進場，也沒安排派對或特殊活動。

詹姆斯及其他頂級球星曾批評NBA執意舉辦明星賽的決定，詹姆斯甚至曾形容這個決定，猶如對於已經因比賽疲累不堪的球員「賞了一記耳光」。