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PLG／界外球爭議 朱利爾斯：不怪罪任何人

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導

台新夢想家隊今天作客富邦勇士隊之戰出現判決爭議，夢想家隊總教練朱利爾斯為了爭執界外球權，導致被吹技術犯規，最終也以104：114輸球，賽後朱利爾斯強調不會怪罪任何人，而球隊展現出的反擊鬥志是他所驕傲的地方。

帶著5連勝出賽，夢想家隊首節打完雖然落後13分，不過第2節靠著單節40分的攻勢超前，第3節兩隊互換領先，剩下5分18秒時出現底線的界外球爭執，裁定勇士隊取得球權，夢想家隊提出電視輔助挑戰但失敗。

朱利爾斯看到重播畫面十分不滿，在場邊不斷質疑，被判技術犯規，夢想家隊最終輸掉比賽，朱利爾斯賽後接受訪問時表示：「我非常的為球隊驕傲，罰球次數雖然比對手少了一倍，但我們還是打了回來，一路保持競爭。」

夢想家隊與勇士隊的罰球次數分別是15次比37次，勇士隊辛特力一人罰球次數等同夢想家全隊，勇士隊在罰球線上拿了26分，夢想家則是13分，不過勇士隊在命中率、籃板數、助攻數也都較優。

朱利爾斯表示：「我不會怪罪任何人、任何事，雖然今天第一節球隊表現不好，但還是有所反擊，為球員今天的表現感到驕傲。」

夢想家 富邦勇士

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