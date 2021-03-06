HBL／賽前感受球迷排隊辛勞 永仁明爭冠來硬的

永仁高中在今天出戰北一女的4強賽前，全隊一同到球場外感受球迷排隊進場支持她們的辛勞，讓全隊能夠保持「感恩的心」來面對剩下的這兩場比賽，而最終永仁也以13分差距擊敗北一女，並將在明天與淡商爭奪冠軍。

本學年已經兩度擊敗北一女的永仁，雙方今天再度碰頭永仁依舊沒有給北一女太多機會，在後場指揮官楊芷昀手感不佳的情況下，靠著前鋒前鋒邱群琋、王禹雯與中鋒張雅琴在中距離與油漆區頻頻搶分，在一路領先的情況下順利搶下冠軍賽門票。

對於今天開賽手感一度不佳，最終卻拿下全隊最高的20分，邱群琋說：「我們這場比賽的目標就是把比賽打好，然後晉級冠軍賽，儘管今天我命中率不高，但教練一直鼓勵我出手，既然教練都不怕了，那我有什麼好怕。」

而永仁明天將對上人高馬大的衛冕軍淡商，也是雙方繼103學年度後再一次在冠軍賽碰頭，今天拿下12分、10籃板、2阻攻的永仁中鋒張雅晴表示，儘管淡商擁有身材優勢，但高中的最後一場比賽她也會硬起來打，「我會跟她們來硬的，畢竟是最後一場了，肯定是毫不保留，教練也給我很多信心。」