快訊

明天鋒面通過劇烈變天！ 這段時間全台有雨 降雪機率曝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／砍掉重練？ 傳馬刺將德羅展等5大將擺上交易桌

聯合新聞網 / 綜合報導
傳馬刺有意將德羅展（DeMar DeRozan，持球者）擺上交易桌，換取年輕資產。 美聯社。
傳馬刺有意將德羅展（DeMar DeRozan，持球者）擺上交易桌，換取年輕資產。 美聯社。

本季重新打出常勝軍氣勢的馬刺，目前戰績18勝13負，在兵強馬壯的西區賽場中排名第6，可望再度迎接季後賽，但根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）透露，重回季後賽班底的馬刺將在交易截止日前擔任賣家，更爆料陣中進攻發動機德羅展（DeMar DeRozan）也將成為交易籌碼。

查拉尼亞指出，馬刺正在聽取陣中多名老將的報價，包含德羅展、艾德里奇（LaMarcus Aldridge）、米爾斯（Patty Mills）、蓋伊（Rudy Gay）及萊爾斯（Trey Lyles），皆擁有豐富NBA經驗，有望幫助季後賽球隊更上層樓，而這5位球員在今年季末成為自由球員，馬刺能夠藉由交易他們換取未來年輕資產。

而這也代表馬刺未來將以年輕世代作為主軸，墨瑞（Dejounte Murray）、懷特（Derrick White）、強森（Keldon Johnson）及華克（Lonnie Walker IV）皆呈現接班氣勢，查拉尼亞認為馬刺與這幾位老將分道揚鑣後，依舊能保有競爭力

而上述4位也是黑衫軍繼2002-03年的鄧肯（Tim Duncan，23.3分）、帕克（Tony Parker，15.5分）、傑克森（Stephen Jackson，11.8分）及羅斯（Malik Rose，10.4分）後，首次有4名30歲以下的球員場均得分能夠上雙。

競爭力 強森

相關新聞

締造輝煌生涯年 安比德、約柯奇上演中鋒的逆襲

本季東西區兩大超級中鋒，安比德(Joel Embiid)、約柯奇(Nikola Jokic)不僅各自締造生涯年巔峰表現外，也各自榮獲東、西區明星賽先發，同時最新一次的MVP排行榜由安比德擠下詹皇，高居

諾斯用兵如神 暴龍再起還差一塊重要拼圖

17勝18敗勝率逼近五成，過去兩年非常神奇的暴龍慢慢爬回到東區第八，一掃今年開季前五周低迷。許多球迷都在為暴龍找病因，各路媒體也在數據分析和天賦解讀中尋找暴龍衰微答案。 從東區形勢和暴龍打法、數

NBA／最後才挑爵士雙星 詹姆斯的解釋很無厘頭

NBA全明星賽將於台灣時間3月8日進行，今天（5號）先進行了雙方隊長的選秀儀式，詹姆斯（LeBron James）和杜蘭特（Kevin Durant）各自輪流組出自己夢幻陣容，沒想到竟意外引發詹姆斯拿

NBA／砍掉重練？ 傳馬刺將德羅展等5大將擺上交易桌

本季重新打出常勝軍氣勢的馬刺，目前戰績18勝13負，在兵強馬壯的西區賽場中排名第6，可望再度迎接季後賽，但根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）透露，重回季後賽班

NBA／幹籃哥折翼變投籃哥 傳活塞將買斷葛里芬合約

活塞大前鋒葛里芬(Blake Griffin)日前與球團達成協議，雙方同意在尋求交易或者買斷前，葛里芬不會代表球隊出賽，而根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）報

NBA／凡妮莎登時人雜誌封面 談堅強面對丈夫女兒驟逝

布萊恩（Kobe Bryant）墜機身亡意外事發已經超過1年時間，遺孀凡妮莎（Vanessa）日前擔任《時人》封面人物且接受專訪，透露亡夫與不幸意外一同身亡的二女兒吉安娜（Gianna）是自己保持堅強

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。