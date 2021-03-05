NBA／砍掉重練？ 傳馬刺將德羅展等5大將擺上交易桌

本季重新打出常勝軍氣勢的馬刺，目前戰績18勝13負，在兵強馬壯的西區賽場中排名第6，可望再度迎接季後賽，但根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）透露，重回季後賽班底的馬刺將在交易截止日前擔任賣家，更爆料陣中進攻發動機德羅展（DeMar DeRozan）也將成為交易籌碼。

查拉尼亞指出，馬刺正在聽取陣中多名老將的報價，包含德羅展、艾德里奇（LaMarcus Aldridge）、米爾斯（Patty Mills）、蓋伊（Rudy Gay）及萊爾斯（Trey Lyles），皆擁有豐富NBA經驗，有望幫助季後賽球隊更上層樓，而這5位球員在今年季末成為自由球員，馬刺能夠藉由交易他們換取未來年輕資產。

而這也代表馬刺未來將以年輕世代作為主軸，墨瑞（Dejounte Murray）、懷特（Derrick White）、強森（Keldon Johnson）及華克（Lonnie Walker IV）皆呈現接班氣勢，查拉尼亞認為馬刺與這幾位老將分道揚鑣後，依舊能保有競爭力。

而上述4位也是黑衫軍繼2002-03年的鄧肯（Tim Duncan，23.3分）、帕克（Tony Parker，15.5分）、傑克森（Stephen Jackson，11.8分）及羅斯（Malik Rose，10.4分）後，首次有4名30歲以下的球員場均得分能夠上雙。