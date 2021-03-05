NBA／幹籃哥折翼變投籃哥 傳活塞將買斷葛里芬合約

活塞大前鋒葛里芬(Blake Griffin)日前與球團達成協議，雙方同意在尋求交易或者買斷前，葛里芬不會代表球隊出賽，而根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，活塞不再替葛里芬找尋下家，有意將其合約買斷。

葛里芬本季場均攻下12.3分，創下職業生涯新低，在因傷失去爆發力後，葛里芬攻擊手段便傾向在外圍做出投射，連續兩個賽季投籃命中率低於4成，少了機動性的葛里芬，原本就不是強項的防守也不如球隊期望。

葛里芬已漸漸老邁且傷病纏身，尤其本季高達3680萬美元的薪水更是與身手不符，而明年還有一個價值3890萬美元的球員執行權，葛里芬勢必會選擇執行合約，但傳出活塞有意將葛里芬合約買斷後，許多球隊也正虎視眈眈，準備網羅這位前明星大前鋒。

根據《CBS Sports》報導，籃網、公鹿及拓荒者是檯面上最積極爭取葛里芬的三支球隊。