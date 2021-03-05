締造輝煌生涯年 安比德、約柯奇上演中鋒的逆襲

本季東西區兩大超級中鋒，安比德(Joel Embiid)、約柯奇(Nikola Jokic)不僅各自締造生涯年巔峰表現外，也各自榮獲東、西區明星賽先發，同時最新一次的MVP排行榜由安比德擠下詹皇，高居第一，約柯奇上升到第三名。若最終今年的例行賽MVP由中鋒球員拿下，將是繼俠客之後20年來再次有中鋒拿下此獎項，在鋒線搖擺人，雙能衛，小球戰術當道的球風之中，這對全能雙塔無疑上演中鋒的逆襲。

安比德充滿自信與決心 頂級數據幫助76人高居東區第一

今年球季開打前，76人隊安比德與西蒙斯(Ben Simmons)這對組合的極限究竟在哪，是否續存或者尋求交易的話題一直是76人被關注的焦點之一。如果再打不出實績，球隊不上不下的狀況就有可能迫使這對原生雙人組面臨解體。

好在今年的76人由內到外都不一樣了，從教練團到主力輪替，球員人手都有了，安比德喊了好幾年的「trust the process」本季由他的表率帶領下，是該駛向終點了吧。且安比德與西蒙斯這對組合今年的成功，已讓他們過去時而被討論拆夥的話題煙消雲散，安比德與西蒙斯有機會將費城繼艾佛森時代之後再度帶進總冠軍舞台，重返榮耀。

安比德(左)與西蒙斯(右)的攻守搭配一直不順利，讓前任總教練布朗和現任總教練瑞佛斯煞費苦心，現在總算修成正果。 2021 Panini Certified球員卡

上賽季西蒙斯全能的表現讓他獲得年度第三隊與防守第一隊的肯定，而安比德卻相對在數據上出現衰退，並沒有獲得任何個人獎項。向來很有自信，直言上季感到不被尊重的安比德，本球季帶著決心證明自己，他在攻守兩端展現出極驚人的主宰力。以進攻而言，他的攻擊手段遍及三分線到禁區，各項命中率大幅提升，兩分球命中率來到52.1%，罰球85.6%，三分球命中率41.6%，皆創下生涯新高。

安比德本季出賽時間才33分鐘，便能以個人效率值高達31.2的超水準貢獻出30.2分11.6籃板3.3助攻1.2抄截1.4火鍋，助攻失誤比1。安比德的低位單打比例之高在聯盟中獨樹一格，不斷的攻擊籃框，製造罰球機會，成為本季買犯王代表之一。當防守不撲出來，安比德又擁有高達五成命中率以上的穩定中距離能輕鬆取分，加上他高大的身材優勢，簡直防不勝防。

以明星賽前最後一場76人的完美收尾來說，球隊八分差擊敗聯盟霸主爵士。安比德打了40分鐘，狂砍40分19籃板3助攻2火鍋1抄截，投進兩記三分球，命中了10個罰球。表現完全力壓兩度最佳防守球員的戈貝爾(Rudy Gobert)。 安比德的進攻與製造犯規不停給予戈貝爾防守的壓力，讓他賠上五次犯規，以12分9籃板4助攻2抄截1火鍋坐收。

同時安比德在防守端的判斷成功，多次阻斷爵士想高吊球給戈貝爾的打法，且安比德相當靈活的身手又能讓他撲出來干擾米契爾(Donovan Mitchell)與戈貝爾的配合，且還原防守的速度也夠快，充份捍衛76人的油漆區。

安比德(右)技壓兩屆最佳防守球員戈貝爾(左)，顯示他的球技已經更為成熟，正邁入頂尖球員之列。 美聯社

只要有關注他的比賽，就會發現在球賽各項環節都會感受到安比德帶來的壓迫感。 自身展現生涯年的數據，加上東區第一戰機的背書，安比德本季會成為MVP熱門，甚至超越了詹皇成為領先者，不是沒有原因的。

約柯奇用驚人效率值寫歷史 全能身手數據面無法完全體現

西區的明星賽先發中鋒約柯奇則是用驚人效率值寫歷史，前些日子他成為史上第三快達成50次大三元紀錄，僅次於史詩級名將羅伯森(Oscar Robertson)，魔術強森(Magic Johnson)。約柯奇全能身手讓他近年來成為金塊培養出的新一代看板球星，也幫助球隊晉升西區強權的固定班底。

金塊目前戰績雖不如76人始終高居東區第一，近十場6勝，處於三連勝當中，近況也是不錯，在西區五到七名僅差半場勝差的情況下，排名隨時都有可能再往上攀升。約柯奇也在最新一次的MVP排行榜中從第五名一舉來到第三。

約柯奇與安比德相較，球風截然不同，他擁有歐陸球員的細膩，且與生俱來的傳球視野，解讀全場球賽的高智商更是怎麼教也練不出來的天賦。約柯奇的各項投籃命中率比安比德更高，兩分球56.9%，罰球88.5%，三分球41.7%，真實命中率更高達六成以上，個人效率值32.18更是聯盟第一。

約柯奇來自塞爾維亞，兩周前才剛滿26歲，就已成為金塊隊看板球星，他的全能身手與領導能力更勝當年的甜瓜，今年很有機會將球隊帶進總冠軍賽。 2020-21 Panini 球員卡

約柯奇對金塊有多重要，從平均數據來看，單場27.33分11籃板8.6助攻1.7抄截，助攻失誤比2.8。一名中鋒做好做滿各位置的職責，基本數據的得分、籃板、助攻、抄截全都在球隊裡面霸榜。

從球賽內容來看，約柯奇抓下籃板球精準的長傳急攻，或是一條龍推進，都不假他人一手加快攻守轉換的攻擊節奏。半場系統戰他總擅於高位遞手傳球後幫射手掩護創造投射機會，也透過其餘球員給完球後圍繞著他做空切，往往能在約柯奇精準的傳球之跑出突破到籃底的空檔，或是弱側邊的機會。

約柯奇對於球隊的價值是貫穿整個攻防戰術的核心，且他的策應傳導比重相較於安比德就高出非常之多，助攻失誤比更佳。即便個人數據上呈現不若安比德那樣漂亮，但是約柯奇瘋起來刷數據的話肯定如同他締造大三元的速度一樣驚人。

同樣以明星周前最後一場球來看，金塊以31分之差大勝公鹿，約柯奇就在攻守兩端完全展現統治力，上場36分鐘，繳出37分11助攻10籃板2抄截2失誤的頂級大三元數據，同場鋒芒蓋過上季MVP字母哥安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)27分8籃板3助攻3失誤。

約柯奇(右)大戰兩屆年度最佳球員安戴托昆波(中)絲毫不落下風，顯示他同樣也有MVP等級的身手。 美聯社

76人與金塊都在明星周休息前擊敗強悍對手，獲得完美的上半季收尾，這兩名球隊鎮隊之寶，東西區頂級中鋒對壘，MVP熱門的互別苗頭，也是明星賽的一大重要亮點之一。

在主打攻守轉換、小球戰術蔚為風潮的時代中，後場、鋒線球員有著較高的比例成為領導球隊運轉的核心，但兩位頂級中鋒卻打出令人激賞的一季。若兩隊最後那麼戲劇化的在總冠軍舞台碰頭，那本球季可由這兩位MVP大熱門定調成20年來難得一見史詩級中鋒年了。

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